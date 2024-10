Next Level Aviation® et PRATT & WHITNEY PROLONGENT L'ENTENTE DE CONSIGNATION SUR LE MATÉRIEL USAGÉ UTILISABLE

Next Level Aviation® continuera de soutenir Pratt & Whitney CSA en consignant des accessoires de moteur usagés utilisables pendant trois années supplémentaires

DANIA BEACH, Floride, 29 octobre 2024 /CNW/ - Next Level Aviation® (NLA), un leader de la distribution mondiale de matériel usagé utilisable, a prolongé une entente avec Pratt & Whitney Commercial Serviceable Assets (CSA), concernant la vente de matériel usagé utilisable pour les moteurs d'avion pendant trois années supplémentaires. Cela renforce davantage la position de leader de Next Level Aviation en tant que distributeur mondial de matériel usagé utilisable, en soutenant principalement les plateformes d'aéronefs de Boeing et d'Airbus et les moteurs à réaction connexes. Pratt & Whitney est une entreprise de RTX (NYSE : RTX).

Cette entente associe les ressources et l'expertise technique de Pratt & Whitney CSA à l'expertise en matière de ventes, de marketing et de livraison de Next Level Aviation®. Cette puissante combinaison offre à une clientèle mondiale de compagnies aériennes, de sociétés de location et d'ateliers d'entretien, de réparation et de révision une valeur importante grâce à des économies de coûts et à un principe de livraison juste à temps.

L'entente prévoit ce qui suit :

Pratt & Whitney CSA enverra le matériel usagé utilisable à NLA afin de répondre aux exigences des clients.

Next Level Aviation® soutiendra et approvisionnera la clientèle mondiale des deux entreprises selon les besoins en accessoires de moteur usagés utilisables.

Jack Gordon, président et chef de la direction de Next Level, a déclaré : « Nous sommes ravis que Pratt & Whitney CSA ait accepté de prolonger de trois ans notre entente sur le matériel usagé utilisable. Cette prolongation de consignation confirme l'expertise en matière de matériel usagé utilisable de Next Level Aviation sur le marché secondaire et sa place en tant que lien de confiance dans les chaînes d'approvisionnement essentielles des FEO. Nous tenons à remercier de nouveau l'équipe de Pratt & Whitney CSA de faire confiance à Next Level Aviation® pour son inventaire de matériel usagé utilisable et sa clientèle mondiale. »

Mike Dreyer, vice-président exécutif des ventes et de l'approvisionnement de Next Level Aviation, a ajouté : « Avec la prolongation de notre entente avec Pratt & Whitney CSA, Next Level Aviation continuera d'être le chef de file mondial du matériel pour les éléments remplaçables sur place (LRU) et les changements rapides de moteur (QEC) Merci encore à Pratt & Whitney CSA, qui a été un formidable collaborateur et qui continuera de l'être à l'avenir."

À PROPOS DE Next Level Aviation®

Next Level Aviation® est un fournisseur accrédité en vertu de la norme A-100 et conforme à la circulaire d'information 00-56B de la FAA qui entrepose du matériel usagé utilisable pour toutes les familles d'aéronefs Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level Aviation® se spécialise dans l'entreposage de matériel usagé utilisable pour les familles d'aéronefs Boeing 737 et Airbus A320 et leurs moteurs à réaction associés, qui représentent actuellement environ 70 % de la flotte mondiale d'aéronefs commerciaux. Fondé en mars 2013 par Jack Gordon, Mike Dreyer et Matt Dreyer, Next Level Aviation® est devenu un fournisseur mondial de premier plan de matériel usagé utilisable pour les moteurs d'aéronefs et d'avions à réaction commerciaux. www.nextlevelaviation.net

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour demander des images supplémentaires, veuillez communiquer avec Jack Gordon au 305 439-1944 ou à [email protected]

PERSONNE-RESSOURCE : Morgan Eddy, téléphone : 561 699-3870, courriel : [email protected]