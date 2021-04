TORONTO, le 20 avril 2021 /CNW/ - Kyle Winters, qui occupe actuellement le poste de chef de l'avancement à NEXT Canada, a été nommé chef de la direction de l'entreprise. Son mandat commence le 1er juin.

M. Winters s'est joint à NEXT en 2019 à titre de chef du développement, avant d'être promu au poste de chef de l'avancement en 2020. Dans ces rôles, il a dirigé une équipe de collecte de fonds très performante et est parvenu à obtenir de nouveaux donateurs et partenaires d'entreprise en vue d'appuyer la mission de NEXT.

Joe Canavan, actuel chef de la direction de NEXT Canada, se joindra de nouveau au conseil d'administration de l'entreprise lors sa prochaine réunion en juin. Au début de 2019, M. Canavan a accepté le rôle de chef de la direction et s'est engagé à servir l'entreprise pendant deux ans, avec le mandat précis d'établir une stratégie à long terme visionnaire et durable.

« Le conseil tient à remercier sincèrement Joe pour son temps et son engagement. Sous sa direction, NEXT a fait de grands progrès : nous misons maintenant sur une communauté de diplômés engagés, une marque solide et un bassin de donateurs et de partenaires engagés. ont déclaré Reza Satchu et John Kelleher, coprésidents de NEXT Canada. Nous vivons une période stimulante pour l'écosystème de l'innovation, et nous sommes convaincus que Kyle continuera de favoriser la croissance et l'évolution des principaux talents en entrepreneuriat du Canada. »

M. Winters possède plus de 25 ans d'expérience de la collecte de fonds et du leadership, principalement à l'Université de Toronto. Il a occupé précédemment le poste de président de la Fondation canadienne de recherche sur le sida (CANFAR). M. Winters détient une maîtrise en administration des affaires de la Rotman School of Management.

« Je me réjouis à l'idée de diriger l'équipe talentueuse de NEXT Canada, a déclaré Kyle Winters. Ensemble, grâce au soutien continu de nos généreux partenaires et donateurs, nous nous rallierons autour des entrepreneurs canadiens en vue d'accélérer leur cheminement, contribuant ainsi à la prospérité de notre pays et à notre réussite sur la scène mondiale. »

M. Winters sera responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie d'affaires de NEXT Canada, avec l'appui d'Alexandra McGregor, chef des programmes et la participation active du conseil d'administration de NEXT Canada.

À propos de NEXT Canada

NEXT Canada est un organisme de bienfaisance national enregistré qui forme des entrepreneurs exceptionnels en vue de créer des entreprises de calibre mondial par l'entremise de trois programmes (Next 36, Next AI et Next Founders), favorisant un Canada plus ambitieux et plus concurrentiel. Les anciens de NEXT Canada ont lancé plus de 420 initiatives qui ont permis d'amasser plus de 1,3 milliard de dollars en capitaux propres et de créer plus de 3 000 nouveaux emplois.

SOURCE Next Canada

Renseignements: Jainy Tong, NEXT Canada, [email protected]

Liens connexes

www.nextcanada.com