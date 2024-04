MONTRÉAL, le 17 avril 2024 /CNW/ - NexDrive, propulsé par NAPA, est fier d'annoncer sa participation en tant que partenaire présentateur officiel du Salon du véhicule électrique de Montréal, qui se tiendra du 19 au 21 avril prochain. Cette collaboration témoigne de l'engagement de NexDrive envers l'électrification des transports et sa volonté de fournir des solutions innovantes pour répondre aux besoins croissants d'entretien et de réparation des propriétaires de véhicules électriques de partout au pays.

Logo de NEXDRIVE (Groupe CNW/NAPA)

Au cours des dernières années, NexDrive a participé activement au Salon du véhicule électrique de Montréal, et cette année ne fait pas exception. En tant que partenaire officiel, NexDrive présentera son réseau d'ateliers certifiés et démystifiera les besoins en matière d'entretien des véhicules électriques.

Yves Racette, Directeur Développement des Programmes chez NAPA Haute Tension et NexDrive, souligne l'importance de l'arrivée d'une solution alternative pour l'entretien et la réparation de véhicules électriques : « Le marché de l'entretien et de la réparation automobile évolue rapidement avec l'émergence des véhicules électriques et de nouvelles générations. Chez NexDrive, nous nous engageons à rester à l'avant-garde de cette évolution en offrant des services de haute qualité et en investissant dans la formation continue de nos équipes. »

NexDrive est bien plus qu'un simple réseau d'ateliers ; c'est une communauté d'experts dévoués à fournir les meilleurs services d'entretien et de réparation pour une nouvelle génération de véhicules. En tant que partenaires de NAPA, nous avons accès à la plus grande sélection de pièces de rechange pour les VÉ au pays, ce qui nous permet d'offrir à nos clients des services de premier ordre.

Dans le cadre du Salon du véhicule électrique de Montréal, NexDrive invite les participants à venir rencontrer leurs experts au kiosque, où ils pourront en apprendre davantage sur l'entretien et les compétences requises pour assurer l'entretien et la réparation des véhicules électriques. C'est une occasion unique de jeter un regard sur l'avenir de la mobilité électrique et de découvrir comment NexDrive peut répondre aux besoins des propriétaires de VÉ.

Pour plus d'informations sur NexDrive et ses services, veuillez visiter www.napanexdrive.ca

SOURCE NAPA

Renseignements: Éric Dufresne, UAP, Directeur, Marketing, Tél. : 514 251-6540, poste 7205, [email protected]