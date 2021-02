MANCHESTER, N.H. et MONTREAL, le 18 février 2021 /CNW/ - Une entente a été conclue pour l'acquisition de BIM One par Newforma, une entreprise appartenant à la société d'investissement en capital-risque Battery Ventures. Les deux entreprises en ont fait l'annonce conjointement aujourd'hui. Newforma est un chef de file des solutions de gestion de projet spécialisées dans les phases de conception et de construction. Comptant 122 000 utilisateurs partout dans le monde, Newforma unira ses forces à l'entreprise québécoise BIM One, qui regroupe la division Services-conseils BIM One ainsi que la division BIM Track qui elle offre une plateforme en ligne qui facilite la communication, la coordination, l'analyse et la gestion des flux de travail, dans les projets où les principes BIM sont mis en place.

« Je suis vraiment ravi d'accueillir les employés et les clients du Services-conseils BIM One et de BIM Track au sein de la grande famille Newforma Holdings, a déclaré Brock Philp, président-directeur général de Newforma. L'écosystème d'acteurs de l'industrie regroupant l'architecture, l'ingénierie, la construction et les propriétaires adopte de plus en plus la méthodologie BIM. L'acquisition de BIM One ainsi que de BIM Track, plateforme de communication et de coordination BIM, apportera à la famille Newforma une expertise inégalée. »

BIM One continuera de mener ses activités de façon indépendante. Jimmy Plante, son cofondateur et président-directeur général, relèvera désormais de Brock Philp, président-directeur général de Newforma. Carl Veillette, cofondateur de BIM One, ainsi que l'équipe de direction et leurs organisations respectives continueront de relever de M. Plante.

« Cette acquisition démontre l'engagement de Newforma envers l'évolution constante de notre offre technologique ainsi que notre détermination à accroître notre présence dans l'écosystème de la construction, a ajouté M. Philp. Nous avons hâte de constater la valeur ajoutée que nous apporterons à notre clientèle mutuelle toujours croissante en connectant la plateforme BIM Track au logiciel Project Center de Newforma. Mais d'abord et avant tout, notre objectif est d'aider Jimmy et Carl à maintenir la croissance rapide de leur entreprise. »

« Newforma était un acquéreur attrayant pour nous, car nous partageons la même approche agnostique en matière de logiciels, une approche qui connecte les gens à la technologie et favorise une meilleure collaboration sur les projets, explique Jimmy Plante, cofondateur et président-directeur général de BIM One. Bien que nos solutions mettent l'accent sur différents problèmes de la collaboration, nous partageons la même mission, soit d'aider l'industrie à résoudre leurs enjeux d'interopérabilité. En unissant nos forces à celles de Newforma, nous serons en mesure d'accélérer notre croissance tout en continuant d'accomplir notre mission en tant que chef de file mondial de l'industrie de la construction », conclut M. Plante.

À propos de Newforma

Chef de file dans l'industrie de la construction, Newforma conçoit des logiciels de gestion de projet qui simplifient la communication et la gestion des dossiers, des flux de travail et des tâches administratives pour les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs et les propriétaires. Comptant plus de 122 000 utilisateurs et utilisé par plus de 1 200 firmes à travers le monde, ce logiciel permet de réaliser des économies de temps majeures et assure la collaboration en temps réel des équipes de projet. Pour en savoir plus, visitez le www.newforma.com.

À propos de BIM One

Construction Virtuelle et Technologie BIM One Inc. est une firme spécialisée dans l'optimisation des processus numériques dans les domaines de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. Comptant sur une équipe multidisciplinaire de 90 employés, la firme est présente au Canada, aux États-Unis et en Europe et regroupe les deux divisions suivantes :

Services-conseils BIM One

La division services-conseils de BIM One est spécialisée dans la recherche de solutions visant à répondre aux besoins de l'industrie de la construction. Elle offre des services-conseils techniques et stratégiques de pointe pour le déploiement de la méthodologie BIM dans un contexte de transformation numérique. Réunissant un grand nombre d'experts réputés dans l'industrie, BIM One offre des services-conseils et des solutions axées sur la collaboration aux organisations afin de les aider à mener à bien leurs projets de construction et d'infrastructure les plus complexes et à atteindre leurs objectifs. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.bimone.com.

BIM Track

BIM Track est une plateforme en ligne de communication pour la coordination BIM réputée qui permet d'améliorer la communication, la coordination et la gestion des flux de travail au sein des équipes. Cette plateforme est accessible en ligne et s'intègre à de logiciels tels que Revit, Navisworks, Tekla Structures, AutoCAD et plus encore. Plus de 500 firmes établies dans plus de 40 pays font confiance à BIM Track pour favoriser la collaboration. Pour en savoir plus, visitez le www.bimtrack.co.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1429962/Newforma_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1440727/bimone_EN_Logo.jpg

