Le lancement de NewCo offre un accès au financement le jour même aux entreprises de partout au Canada, y compris au Québec

MIAMI, 22 avril 2025 /CNW/ - NewCo Capital Group , un important fournisseur de solutions novatrices de financement d'entreprise, a pris de l'expansion au Canada, marquant une étape clé dans sa stratégie de croissance mondiale. Maintenant que nous offrons notre service à l'échelle nationale dans chaque province et territoire du Canada, NewCo propose des solutions accessibles de financement non bancaires aux petites et moyennes entreprises (PME).

Cette initiative renforce l'empreinte internationale de NewCo dans le cadre de son initiative mondiale plus vaste en collaboration avec Bizcap , un important fournisseur de prêts aux entreprises en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et à Singapour. Le lancement canadien a commencé en janvier 2025 et comprend maintenant un service complet au Québec, une région historiquement mal desservie par les fournisseurs de solutions de financement spécialisé.

« La hausse de la demande que nous observons partout au Canada depuis notre déploiement initial a été à la fois forte et constante », a déclaré Omer Navon, directeur des opérations de NewCo Canada. « Nous avons construit l'infrastructure nécessaire pour prendre de l'expansion efficacement dans toutes les provinces et tous les territoires, y compris le Québec, en veillant à ce que les entreprises aient accès à des capitaux en temps opportun avec le même niveau de rapidité, de service et de fiabilité qui définit le modèle de NewCo. »

Le secteur des PME représente une partie importante de l'économie du Canada, mais de nombreux entrepreneurs font toujours face à des obstacles au moment d'obtenir un financement rapide et flexible. L'arrivée de NewCo Canada offre au marché canadien un modèle éprouvé axé sur le rendement, qui accorde la priorité à la rapidité, à la transparence et à la simplicité.

Voici les principales caractéristiques des solutions de financement de NewCo :

Montants de financement de 10 000 $ CA à 2 000 000 $ CA

Approbation en seulement trois heures

Fonds versés dans un délai de 12 h

Évaluation fondée sur le rendement de l'entreprise, et non seulement sur sa cote de crédit

« Notre expansion au Canada est une étape déterminante de notre feuille de route mondiale, et elle témoigne de notre engagement à bâtir un écosystème de financement véritablement unifié pour les PME du monde entier », a déclaré Albert Gahfi, cofondateur et chef de la direction de NewCo Capital Group et de Capytal.com, et l'un des dirigeants fondateurs au sein des entités internationales de Bizcap. « Le Canada est l'un des nombreux marchés stratégiques que nous activons afin d'élargir notre empreinte mondiale et d'offrir des solutions de capital plus intelligentes aux PME du monde entier », a ajouté M. Gahfi.

Cette expansion stratégique s'inscrit dans le cadre du partenariat de NewCo avec Bizcap et témoigne de la vision à long terme de l'entreprise de rendre le financement rapide et flexible accessible aux entreprises sur les marchés internationaux. À ce jour, les deux entreprises ont versé plus de 2 milliards de dollars en financement à plus de 45 000 entreprises à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus sur l'expansion de NewCo au Canada et sur les possibilités de partenariat, visitez www.NewCoCapitalGroup.CA.

À propos de NewCo Capital Group

Fondée en 2020, NewCo Capital Group offre des solutions de financement rapides, flexibles et accessibles aux PME aux États-Unis, et maintenant au Canada. Guidée par sa mission d'éliminer les obstacles financiers pour les entreprises en croissance, NewCo a obtenu une cote Trustpilot de 4,8/5 et continue d'établir la norme en matière de financement alternatif.

