Neuf prix pour souligner le dynamisme du centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 23 févr. 2023 /CNW/ - La SDC Montréal centre-ville a dévoilé hier soir les lauréates et lauréats des Prix Montréal centre-ville 2023, un événement annuel qui célèbre ceux et celles qui font briller le centre-ville.

Lors de cette cérémonie, huit personnalités et entreprises ont été reconnues pour leurs réalisations et contributions exceptionnelles dans six catégories: Art public, Aménagement, Développement des affaires, Employeur, Hommage et Alliance pour le centre-ville. Le public a également été invité à soumettre ses commerces coup de cœur du centre-ville pour les prix meilleur restaurant, meilleure expérience client et commerce le plus Instagrammable.

« Malgré deux années de pandémie et plusieurs défis, le centre-ville de Montréal demeure l'un des plus dynamiques en Amérique du Nord. Cet exploit, on le doit en grande partie aux entreprises et visionnaires qui, par leur audace et créativité, contribuent chaque jour à faire du cœur de la métropole un véritable milieu de vie où il fait bon vivre, travailler, s'instruire et se divertir. Les prix Montréal centre-ville, c'est notre façon de les remercier et de souligner leur travail, leur vision et leur impact », a déclaré Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

Les lauréats des Prix Montréal centre-ville 2023

Le prix Art public a été remis à l'Hôtel Le Germain Montréal qui a métamorphosé sa façade avec la murale Dazzle my heart, une œuvre de 14 étages signée Michelle Hoogveld. M. Dan Benzaquen, directeur général, accepte le prix au nom de l'équipe de l'établissement, où l'art occupe une place de choix.

Le prix Aménagement souligne l'effort de collaboration et l'expertise hors pair de la firme d'architecture Provencher_Roy et des équipes de la Ville de Montréal qui ont réalisé le réaménagement du square Phillips. Pour saluer ce travail collaboratif, Mme Sonia Gagné, associée principale et architecte de la firme Provencher_Roy et Mme Lucie Careau, directrice du Service de l'urbanisme et de la mobilité à la Ville de Montréal, acceptent ce prix.

Situé en plein cœur du centre-ville, l'incubateur Zú se mérite le prix Développement des affaires grâce à sa mission de propulser les futurs champions technologiques pour révolutionner les industries créatives, générer des propriétés intellectuelles de classe mondiale et faire rayonner l'expertise montréalaise. Un travail colossal que souligne ce prix remis au directeur général, M. Dimitri Gourdin.

Le prix Employeur honore la firme Stantec qui se distingue par son leadership mobilisateur, bienveillant et inclusif qui attire les meilleurs talents et cultive leur plein potentiel. M. Steve Potvin accepte cet honneur à titre de directeur du Studio d'urbanisme et d'architecture de paysage de la firme.

Le prix Hommage a été décerné à titre posthume à M. René Lévesque dans le cadre des commémorations du 100e anniversaire de sa naissance. Ce prix reconnaît l'engagement exceptionnel de ce grand visionnaire et amoureux de Montréal, qui a su propulser son centre-ville et tout le Québec dans la modernité économique, académique et culturelle. Un riche héritage préservé par le travail de la Fondation René-Lévesque, qui accepte ce prix en sa mémoire.

Un nouveau prix a été introduit cette année pour souligner la contribution d'un projet ayant contribué de façon exemplaire à la relance du cœur de la métropole. Ce prix est décerné par l'Alliance pour le centre-ville, une initiative collective appuyée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec qui vise à pérenniser la collaboration qui s'est installée entre les parties prenantes du centre-ville pendant la pandémie.

Cette année, l'Alliance a souhaité mettre de l'avant l'impact remarquable de l'Anneau, une puissante démonstration du pouvoir rassembleur du design. Le prix Alliance pour le centre-ville félicite l'architecte paysagiste M.Claude Cormier et son équipe chez CCxA pour cette création qui s'inscrit dans la vision grandiose d'Ivanhoé Cambridge menée d'une main de maître par Mme Annick Desmarteau, vice-présidente à l'exploitation des bureaux au Québec d'Ivanhoé Cambridge.

Pour en apprendre davantage sur les lauréats 2023, veuillez cliquer ici . Une version anglaise est également disponible ici .

Trois nouveaux prix Coups de coeur

Pour la toute première fois cette année, le grand public a été invité à voter pour ses Coups de cœur du centre-ville dans trois catégories. À l'issue de ce vote, les grands gagnants sont:

Les Enfants Terribles, lauréat dans la catégorie du meilleur restaurant du centre-ville

lauréat dans la catégorie du Le Café Parvis, lauréat dans la catégorie du commerce le plus « Instagrammable » du centre-ville

La Maison Simons lauréate dans la catégorie du commerce offrant la meilleure expérience client du centre-ville

Découvrez les gagnants des Prix Coups de cœur i ci .

À propos des Prix MCV

Fondée en 1999, Montréal centre-ville est la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Montréal, un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 5000 entreprises membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada. Les Prix Montréal centre-ville rendent hommage chaque année à des personnalités, des projets et des entreprises qui contribuent au dynamisme et au rayonnement du centre-ville de Montréal.

Nos remerciements à La Presse, partenaire média des Prix Montréal centre-ville ainsi qu'aux commanditaires qui ont contribué au succès de cet événement: le Groupe Brivia, l'hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, le restaurant H3, le Complexe Desjardins et le traiteur Olive Orange.

