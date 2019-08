Neuf Canadiens sur dix pensent qu'il est important de manger des aliments naturels

Tout simplement délicieux, c'est le premier yogourt Astro à base de kéfir qui est naturellement consistant et fait d'ingrédients que vous pouvez réellement prononcer. Et puisque 84 % des Canadiens affirment qu'ils achèteraient des aliments naturels plutôt que des aliments transformés, le NOUVEAU Yogourt Kéfir Probiotique Astro Original est un aliment sain et succulent que vous aimerez savourer.

« Je pensais que tous les yogourts contenaient la même quantité de probiotiques, mais je dois l'admettre - j'avais tort! », s'est exclamée Maureen Dennis, spécialiste des pratiques parentales et des modes de vie. « C'est pourquoi je suis si emballée par le lancement du nouveau Yogourt Kéfir Probiotique Astro Original, puisqu'il renferme plus de probiotiques que tout autre yogourt sur le marché - et son goût est délicieux. C'est ma nouvelle collation préférée! »

Si vous pensez qu'il est essentiel de consommer des aliments naturels, vous n'êtes pas seul. En fait, sept Canadiens sur dix estiment que la consommation d'aliments naturels représente un facteur important d'un mode de vie sain, tout juste derrière une bonne nuit de sommeil et l'exercice physique. Aujourd'hui, les Canadiens se soucient vraiment de ce qu'ils mettent dans leur assiette et découvrent que le goût des aliments sains est aussi bon que celui d'autres options moins bonnes pour la santé. Non seulement le nouveau Yogourt Kéfir Probiotique Astro Original contribue à la santé digestive (grâce aux probiotiques), mais vous n'avez pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre la liste de ses ingrédients. Alors, si comme 77 % des Canadiens, vous ne voulez pas perdre un temps précieux à déchiffrer une liste compliquée d'ingrédients, le NOUVEAU Yogourt Kéfir Probiotique Astro Original est pour vous.

« Astro est depuis longtemps le yogourt que préfèrent les Canadiens d'un océan à l'autre. Fait au moyen d'un processus entièrement naturel avec du lait canadien à 100 % et des ingrédients naturels faciles à prononcer - notre yogourt a gagné le cœur des Canadiens… mais nous ne nous arrêtons pas là », affirme Adrienne Pagot‑Gérault, directrice générale de la Division des produits de culture de Parmalat Canada. « Le nouveau Yogourt Kéfir Probiotique Astro Original est notre premier yogourt à base de kéfir qui renferme deux fois plus de probiotiques que tout autre yogourt consistant sur le marché - c'est pourquoi nous croyons que ce nouveau produit Astro sera le préféré des Canadiens pendant de nombreuses années. »

Peu importe la saveur que vous aimez le plus, il existe un nouveau Yogourt Kéfir Probiotique Astro Original pour vous. Gâtez‑vous en savourant un yogourt saveur nature ou à la vanille; ou encore découvrez une explosion de saveur en goûtant au yogourt avec fraises ou bleuets et grenades au fond.

Le nouveau Yogourt Kéfir Probiotique Astro Original est disponible chez les principaux détaillants en alimentation partout au Québec et au Canada au prix de détail suggéré d'environ 3,69 $ pour le pot de 500 g, ou de 6,99 $ pour l'emballage multiple de 8 portions de 100 g.

Pour de plus amples renseignements sur le NOUVEAU Yogourt Kéfir Probiotique Astro Original, visitez le astro.ca/astro-original-kefir-probiotic ou joignez‑vous à la conversation sur les médias sociaux en utilisant le mot‑clic #AstroKefir.

À propos d'Astro

Après avoir préparé du yogourt pour les Canadiens depuis trois décennies, nous pensons que pour le rendre encore meilleur, il faut demeurer fidèle à soi‑même. Voilà pourquoi nous nous sommes toujours efforcés de créer le yogourt le plus pur et le plus authentique qui soit - le yogourt de type Balkan. D'ailleurs, vous pouvez savourer ce dévouement dans tous nos délicieux yogourts crémeux.

À propos de Parmalat

Cumulant près de 140 ans de tradition et de capital de marque dans l'industrie canadienne des produits laitiers, Parmalat Canada, une filiale du Groupe Lactalis, s'est engagée à fabriquer des produits laitiers délicieux et nourrissants et à soutenir la santé et le bien‑être des Canadiens en misant sur ses marques emblématiques comme Béatrice, Lactantia, Astro, Black Diamond, Balderson et Cracker Barrel. Parmalat Canada emploie directement 3 400 Canadiens, soutient des centaines de familles d'agriculteurs et représente le gagne‑pain de milliers de Canadiens, qui fournissent des services essentiels à la chaîne d'approvisionnement nationale et aux 17 usines de fabrication de Parmalat Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.parmalat.ca.

À propos de la recherche :

Un sondage en ligne a été mené auprès de 1 560 Canadiens entre les 7 et 10 juin 2019 à l'aide du groupe de discussion en ligne de Léger. La marge d'erreur de cette étude s'établit à +/- 2,5 %, 19 fois sur 20.

