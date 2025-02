Neuf bourses en action climatique à l'intersection des sciences et des politiques publiques

QUÉBEC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Pour une troisième année, le Comité consultatif sur les changements climatiques (Comité) et le Fonds de recherche du Québec (FRQ) sont heureux de décerner des bourses en action climatique à une relève en recherche inspirante, qui opère à l'intersection des sciences et des politiques publiques.

Neuf bourses, d'une valeur de 12 000 $ chacune, ont été décernées à des étudiantes et étudiants de troisième cycle dans diverses disciplines. Leurs compétences dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques seront mises à contribution au cours des prochains mois pour soutenir le Comité dans son rôle de conseiller du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Le Comité et le FRQ félicitent les récipiendaires :

Hugo Daniel (Université de Sherbrooke ) - Ça boucane sur le fleuve! Réduction des émissions de la marine marchande grâce à l'alimentation à quai

Astrid Clarissa Esparza Aponte (Université de Sherbrooke ) - Recommandations pour la gestion des micro-réseaux hybrides au Québec : Vers une transition énergétique durable dans les régions éloignées

(Université de ) - Recommandations pour la gestion des micro-réseaux hybrides au Québec : Vers une transition énergétique durable dans les régions éloignées William Lahaye (Université de Sherbrooke ) - Cartographie des enjeux éthiques et des récits de la sobriété appliquée aux politiques québécoises de transition énergétique

Justine Lalande (Université du Québec à Montréal) - Comprendre les perceptions sociales de la crise climatique et de la transition écologique

(Université du Québec à Montréal) - Comprendre les perceptions sociales de la crise climatique et de la transition écologique Maëlys Le Mouel (École de technologie supérieure) - Évolution de la turbidité dans l'estuaire fluvial du Saint-Laurent face à l'augmentation du niveau marin

Maëlys Le Mouel (École de technologie supérieure) - Évolution de la turbidité dans l'estuaire fluvial du Saint-Laurent face à l'augmentation du niveau marin

(Université de ) - Cartes d'enneigement à haute résolution spatiale sur demande pour grâce à l'intelligence artificielle : vers la prédiction d'évènements extrêmes au Nunavik dans un contexte de changements climatiques Nelie Angele Nembot (Université de Sherbrooke ) - Impact de la pollution atmosphérique sur la santé infantile : une étude sur le Québec

Ulrich Martel (Université de Sherbrooke ) - Cartes d'enneigement à haute résolution spatiale sur demande pour Akulivik grâce à l'intelligence artificielle : vers la prédiction d'évènements extrêmes au Nunavik dans un contexte de changements climatiques

) - Modélisation des réseaux trophiques marins arctiques au Nunavik : consultation et retour sur la co-construction des modèles basés sur les connaissances écologiques et traditionnelles des Nunavimmiut. Veera Turku (Université Concordia) - Redéveloppement durable des friches industrielles; mobilisation des connaissances sur les processus, les interactions et la participation

À propos du Comité consultatif sur les changements climatiques

Le Comité consultatif sur les changements climatiques est un organisme permanent et indépendant qui a pour mission de conseiller le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs sur les orientations, les programmes, les politiques et les stratégies à mettre en place dans la lutte contre les changements climatiques, en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques ainsi que des consensus scientifiques.

À propos du Fonds de recherche du Québec

Relevant de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le Fonds de recherche du Québec a pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats à la réalisation de sa mission, de soutenir la mobilisation des connaissances et de promouvoir la recherche et la science en français, et ce, dans les secteurs des sciences naturelles et du génie, des sciences de la santé, des sciences sociales et humaines, des arts et lettres.

