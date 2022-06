TORONTO, 15 juin 2022 /CNW/ - Afin de promouvoir des communautés plus propres et de s'attaquer au problème de déchets sauvages dans tout le Canada, le programme Nettoyages Finilaboucane Canada a accordé près de 112 000 $ en subventions à 21 organismes canadiens à but non lucratif. C'est la troisième année que le Great Outdoors Fund et Unsmoke Canada ont collaboré dans le cadre de Nettoyages Finilaboucane Canada, un programme de subventions dont l'objectif est de permettre aux individus d'avoir une influence positive sur les communautés à travers le Canada.