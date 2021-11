Netflix renouvelle son soutien à l'industrie du film et de la télévision francophone; un don de 250 000 $ à la Fondation des artistes

MONTRÉAL, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Soucieuse de soutenir ses équipes de production, mais aussi « plus largement l'industrie du film et de la télévision francophone », Netflix Canada renouvelle son appui au secteur par l'annonce du versement d'un nouveau don de 250 000 $ à la Fondation des artistes (FDA).

Grâce à un premier don exceptionnel de 500 000 $ en avril 2020, Netflix a soutenu le milieu culturel québécois en pleine période De crise. Plus de 500 artistes professionnels et artisans du milieu de l'audiovisuel ont bénéficié du Fonds d'urgence Netflix créé et distribué par la FDA.

Cette nouvelle aide arrive à point nommé pour celles et ceux les plus touchés qui n'ont pu reprendre leurs activités normales à l'aube de la période des Fêtes.

La présidente de l'Union des artistes (UDA), Sophie Prégent, encourage fortement les artistes en situation précaire à faire une demande. « Il ne faut pas nécessairement être membre de l'UDA ou d'une association quelconque pour se prévaloir du soutien offert par le Fonds d'urgence Netflix. C'est une aide de première ligne visant tous les travailleurs de productions de télévision ou de cinéma. »

Michel Laperrière, président de la FDA, précise : « Avec ce montant, la FDA souhaite accorder une aide ponctuelle au plus grand nombre d'artistes possible de l'industrie du film et de la télévision qui en feront la demande ».

La procédure pour soumettre une demande se trouve sur le site Web de la FDA (www.fondationdesartistes.ca)

À propos de la Fondation des artistes

La Fondation des artistes est un organisme à but non lucratif qui procure une aide financière ponctuelle aux artistes d'ici qui traversent une période précaire. Elle soutient tous les artistes et les artisans professionnels. Généralement sous forme d'appuis financiers, les dons de la Fondation permettent de répondre aux besoins essentiels des artistes comme le logement, l'épicerie, les soins de santé, etc.

