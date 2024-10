INVITATION MÉDIAS - 4e Défi Impro au profit de la Fondation des Artistes

Le jeudi 24 octobre à l'Olympia de Montréal - Un événement-bénéfice exceptionnel pour soutenir les artistes du Québec

MONTRÉAL, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Sous la coprésidence d'honneur de Louise St-Pierre, présidente du Conseil de la Place des Arts et de Jean-Martin Aussant, vice-président principal chez Gestion Optimum, représentant Optimum Gestion mondiale d'actifs, le 4e Défi Impro au profit de la Fondation des Artistes met en vedette des chefs d'entreprises et des artistes bien connus du public, dont Michel Laperrière, Luc Senay, Tammy Verge, Antoine Vézina et Édith Cochrane.

À l'horaire:

17h: accueil des invités et des médias

18h15: animation de Chantal Lamarre et de François-Étienne Paré

19h10: présentation des joueurs et hymne interprété par Marc Labrèche

19h30: début du match d'improvisation

21h20: encan à la criée animé par Christian Bégin

L'Olympia

1004 St-Catherine Est, Montréal.

