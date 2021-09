Cet automne, les Canadiens redéfinissent leur routine de semaine. Pour de nombreux Canadiens, une visite à leur Starbucks local est une étape essentielle de leur trajet matinal, ou un plaisir mérité en milieu d'après-midi - ou les deux! Avec le nouveau café Starbucks® par Nespresso pour Vertuo, les amateurs de café peuvent désormais déguster une tasse de leur mélange Starbucks® préféré tout en travaillant à domicile, en format espresso ou café.

« Le café joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne des Canadiens. Offrir le goût et la qualité d'une expérience de café Starbucks à des millions d'amateurs canadiens a été la clé du développement du nouveau café Starbucks par Nespresso pour Vertuo », affirme Richard Burjaw, responsable de secteur principal, Boissons Canada. « Nous sommes fiers d'offrir aux Canadiens ces mélanges populaires de Starbucks et notre engagement commun envers la qualité, le savoir-faire et le délicieux café, avec cette collection innovante pour Vertuo. »

Du café Starbucks® au bout des doigts

Que vous vous prépariez pour le premier appel vidéo de la journée, que vous fassiez une pause bien méritée en milieu d'après-midi ou que vous preniez un remontant avant d'aller chercher vos enfants à la sortie de l'école, le nouveau café Starbucks® par Nespresso pour Vertuo vous offre une boisson chaude exceptionnelle et une crème onctueuse facilement, au bout de vos doigts. Les capsules individuelles utilisent le café exclusif et la technologie exclusive de Nespresso pour créer une expérience de café à domicile parfaite à chaque tasse. Les capsules sont également recyclables grâce aux solutions de recyclage locales de Nespresso.

La nouvelle gamme de café Starbucks® par Nespresso pour Vertuo comprend ces quatre mélanges Starbucks® populaires :

Starbucks® Torréfaction Pike Place® pour Nespresso Vertuo

Nommé d'après le célèbre marché de Seattle, Pike Place® offre un mélange velouté et équilibré de cafés d'Amérique latine aux saveurs subtilement riches de chocolat et de noix grillées.

Starbucks® Colombie pour Nespresso Vertuo

Le corps rond, le goût juteux et la note finale unique de noisette de ce café colombien à 100 % évoquent à chaque gorgée l'ambiance des chemins de terre rustiques et des montagnes luxuriantes de la Colombie. Les saveurs de noix grillées et les notes d'herbes constituent le choix matinal idéal pour commencer la journée en douceur.

Starbucks® Torréfaction Espresso pour Nespresso Vertuo

La quête pour créer le café Starbucks® Torréfaction Espresso a commencé en 1975, avec la recherche du parfait mariage entre les mélanges de café et leur torréfaction, et s'est terminée après quelques mois d'expérimentation intense par le café que vous tenez entre vos mains. Ce mélange unique aux notes de mélasse et de sucre caramélisé est si parfait que sa recette originale n'a jamais été changée.

Starbucks® Caffè Verona® pour Nespresso Vertuo

Ce café, qui porte trois noms, raconte une grande histoire d'amour. Créé à l'origine pour un restaurant de Seattle en 1975 et appelé « Jake's Blend », il est devenu si populaire qu'on le mesurait et le mélangeait à la main pour chaque commande dans les magasins Starbucks, où il était connu sous le nom de « Mélange 80/20 », en référence à sa recette. Il est devenu si populaire que nous l'avons finalement appelé Verona, d'après cette ville qui en inspire plus d'un. Peu importe son nom, ce café est une véritable histoire d'amour.

Comme pour tous les cafés Starbucks, tous les cafés de cette gamme sont entièrement fabriqués de café Arabica de haute qualité, provenant de producteurs des meilleures régions productrices de café du monde, conformément aux pratiques équitables pour le café et ses producteurs du programme Starbucks® C.A.F.É. Practices.

Les capsules Starbucks® par Nespresso pour Vertuo sont maintenant offertes dans les principaux magasins d'alimentation partout au Canada. Toutes les capsules sont faites d'aluminium et recyclables pour soutenir l'engagement de Nespresso à partager des valeurs et des pratiques durables avec les consommateurs. Les capsules sont acceptées dans les solutions de recyclage canadiennes de Nespresso; pour en savoir plus sur la façon de recycler les capsules au Canada, visitez le site : https://www.nespresso.com/ca/fr/irecycle.

Pour en savoir plus sur les nouveaux cafés Starbucks® par Nespresso pour Vertuo, visitez le site : https://www.starbucksathome.com/ca/fr-ca/campagne/starbucks-par-nespresso-pour-vertuo.

À propos de Nestlé Nespresso S.A.

Nestlé Nespresso S.A. est le pionnier et la référence en matière de café en portion contrôlée de la plus haute qualité. L'entreprise travaille avec plus de 120 000 agriculteurs dans 15 pays par l'entremise de son programme AAA Sustainable QualityMC pour intégrer des pratiques de durabilité dans les fermes et les terres environnantes. Lancé en 2003 en partenariat avec Rainforest Alliance, le programme aide à améliorer le rendement et la qualité des récoltes, à assurer un approvisionnement durable de café de haute qualité et à améliorer le gagne-pain des agriculteurs et de leurs communautés.

Nespresso, dont le siège social se trouve à Lausanne, en Suisse, exploite ses activités dans 82 pays et compte 13 900 employés. En 2020, elle a exploité un réseau mondial de 810 boutiques. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Nespresso à l'adresse www.nestle-nespresso.com.

À propos de Nestlé Canada

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde et elle est présente dans 189 pays. Nestlé au Canada fabrique ou distribue localement certaines des marques les plus reconnues et les plus dignes de confiance au monde. Ses 3 700 employés répartis partout au Canada sont engagés envers le principe de Nestlé, soit d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain. En 2016, Nestlé a célébré ses 150 ans. Elle est présente au Canada depuis 1887. Vous trouverez de plus amples renseignements à l'adresse https://www.corporate.nestle.ca/fr.

SOURCE Starbucks® by Nespresso

Renseignements: Ligne médias Nestlé, 416 218-2688, ou [email protected]