TORONTO, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Nestlé Canada a émis un rappel volontaire de six lots de boîtes de 40 mini-barres Amis épeurants d'Halloween KITKAT au Canada.

Le rappel a lieu en raison de la présence potentielle de plastique dans le produit, ce qui pourrait présenter un risque d'étouffement.

Amis épeurants d’Halloween KITKAT – Barres emballées individuellement (Groupe CNW/Nestle Canada Inc.) Amis épeurants d’Halloween KITKAT – Barres emballées individuellement (Groupe CNW/Nestle Canada Inc.) Amis épeurants d’Halloween KITKAT – Boîte (Groupe CNW/Nestle Canada Inc.)

Il est important de noter qu'aucune blessure et qu'aucune maladie n'ont été signalées. Aucun autre produit KITKAT au Canada n'est concerné par ce rappel.

Ces produits étaient vendus chez des détaillants partout au Canada. Les consommateurs qui ont ce produit doivent rechercher les codes de lot suivants :

Amis épeurants d'Halloween KITKAT - Barres emballées individuellement

Boîte de 40 mini-barres Amis épeurants KITKAT 20 x 32 - 30610848, BB/MA 2024 MR 02

Amis épeurants d'Halloween KITKAT - Boîte

Boîte de 40 mini-barres Amis épeurants KITKAT 20 x 32 - 31397094 1, BB/MA 2024 MR 01

Boîte de 40 mini-barres Amis épeurants KITKAT 20 x 32 - 31397094 2, BB/MA 2024 MR 01

Boîte de 40 mini-barres Amis épeurants KITKAT 20 x 32 - 31437094 1, BB/MA 2024 MR 02

Boîte de 40 mini-barres Amis épeurants KITKAT 20 x 32 - 31437094 2, BB/MA 2024 MR 02

Boîte de 40 mini-barres Amis épeurants KITKAT 20 x 32 - 31387094 3, BB/MA 2024 FE 27

Boîte de 40 mini-barres Amis épeurants KITKAT 20 x 32 - 31807094 3A, BB/MA 2024 FE 28

Nous collaborons avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Les consommateurs qui disposent de ces produits devraient les jeter. Pour un remboursement, veuillez communiquer avec le Service aux consommateurs. Les coordonnées sont les suivantes :

Téléphone : 1 800 387-4636 de 10 h à 16 h HE

Courriel : [email protected] de 10 h à 18 h HE

À propos de Nestlé

Nestlé est la plus grande entreprise de produits alimentaires et de boissons au monde et elle est présente dans 188 pays. Nestlé est présente au Canada depuis 1887 et fabrique ou distribue localement des produits dont les marques sont les plus reconnues et les plus appréciées dans le monde entier, notamment NESQUIK, HÄAGEN-DAZS, KITKAT, NESCAFÉ, PERRIER, NESPRESSO, GERBER et NESTLÉ PURINA. Ses 3 700 employés répartis dans environ 12 emplacements au Canada s'engagent à ce que Nestlé ait pour objectif de libérer le pouvoir de la nourriture pour améliorer la qualité de vie de tous, aujourd'hui et pour les générations à venir. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur www.corporate.nestle.ca/fr .

