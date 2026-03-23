La nouvelle entente pluriannuelle de Ferrara avec Canada Soccer comprend des promotions exclusives, des activations dans le stade et des expériences uniques pour les partisans à travers le pays

TORONTO, le 23 mars 2026 /CNW/ - Canada Soccer et Canadian Soccer Media and Entertainment (CSME) ont annoncé aujourd'hui que NERDS, une marque de Ferrara Candy Company, devient le bonbon partenaire officiel de Canada Soccer dans le cadre d'une entente pluriannuelle. Ce partenariat survient à l'occasion d'un des chapitres les plus emballants de l'histoire du soccer canadien, réunissant une marque bâtie sur une personnalité audacieuse et les partisans qui offrent le même niveau d'énergie à chaque match.

NERDS Joins Canada Soccer to Unleash the Mighty Fan in All of Us (Groupe CNW/Ferrara)

NERDS et Canada Soccer feront équipe pour célébrer et amplifier la partisanerie du soccer canadien à l'échelle nationale, créant des expériences axées sur les partisans aux matchs de Canada Soccer et bâtissant en engouement autour des programmes de l'équipe nationale. Les partisans peuvent s'attendre à voir une promotion nationale auprès des consommateurs, offrant aux acheteurs de NERDS l'occasion de gagner des expériences que l'argent ne peut acheter grâce à un accès sans précédent à Canada Soccer avant les grands tournois, en plus de remporter des articles exclusifs de Canada Soccer.

« NERDS a toujours été à propos de personnalités marquantes, de saveurs audacieuses et se présenter avec beaucoup d'énergie. C'est exactement ce qu'incarnent les partisans de soccer canadien, affirme Emad Tadros, directeur général pour le Canada. Nous sommes fiers de faire équipe avec Canada Soccer et de célébrer les partisans qui rendent chaque match inoubliable. Que ce soit dans les estrades ou en suivant les rencontres depuis votre domicile, NERDS est la gâterie de choix pour tous ceux qui encouragent comme si le pays entier comptait sur eux, parce que c'est le cas ».

Ce partenariat est ancré par la plateforme de campagne « Libérez votre partisan puissant », une célébration des partisans de soccer canadien qui encouragent sans retenue, qui présentent avec toute leur énergie et créent une atmosphère incomparable.

« Nous sommes très heureux d'accueillir NERDS et Ferrara au sein de la famille de Canada Soccer, affirme Dominic Martin, directeur du marketing à Canada Soccer. La passion et l'énergie de nos partisans continuent de propulser les progrès du sport au Canada et ce partenariat s'inscrit dans le même esprit. NERDS partage la même audace et le même dynamisme. Nous avons hâte de créer des moments mémorables ensemble pour les partisans de partout au pays ».

Reconnu pour son côté croquant unique et ses combinaisons de saveurs audacieuses, NERDS est le compagnon parfait de jour de match qui offrent le même niveau d'intensité.

« Ce partenariat avec NERDS est un magnifique exemple de comment nous intégrons des marques audacieuses et culturellement pertinentes dans l'écosystème du soccer canadien dans une période de croissance incroyable pour notre sport, ajoute Michael Beckerman, chef des services commerciaux chez CSME. NERDS offre un sentiment de plaisir, de personnalité et d'énergie qui reflète la passion de nos partisans. Ensemble, nous créons des expériences qui célèbrent cet esprit de façons inattendues. Nous sommes emballés de travailler avec Ferrara pour donner vie à ce partenariat et être en contact avec les partisans de partout au pays ».

À propos de Ferrara

Depuis plus de 115 ans, Ferrara crée des confiseries qui offrent des moments de douceur, de fête et de complicité aux amateurs de bonbons de toutes les générations. Aujourd'hui, l'entreprise est l'un des principaux confiseurs avec des ventes mondiales dans plus de 60 pays. Ferrara s'enorgueillit d'une équipe passionnée de plus de 9400 employés qui créent et fournissent des centaines de produits vendus sous plus de 40 marques populaires comme Brach's®, Jelly Belly®, NERDS®, SweeTARTS®, Laffy Taffy® et Trolli® dont raffolent des millions de foyers canadiens chaque année. Le succès de Ferrara en matière d'innovation de pointe de l'industrie est le fruit d'une connaissance approfondie des consommateurs, de partenariats solides avec les détaillants et d'un engagement en faveur de la diversité des idées, des expériences et des personnes. L'entreprise a son siège mondial à Chicago et un réseau opérationnel de plus de 30 sites à travers le monde. Ferrara est une entreprise privée liée à Ferrero. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ferrara.com ou sur www.linkedin.com/company/ferrara-.

À propos de Canada Soccer

Canada Soccer, en partenariat avec ses membres et ses partenaires, fait preuve de leadership dans la poursuite de l'excellence dans le soccer, à l'échelle nationale et internationale. Non seulement l'organisme Canada Soccer s'efforce de mener le Canada à la victoire, mais il encourage aussi les Canadiens à avoir une passion inépuisable pour le soccer.

À propos de l'agence Canadian Soccer Media & Entertainment

L'agence Canadian Soccer Media & Entertainment (anciennement Canadian Soccer Business) représente une suite d'actifs nationaux de premier plan qui sont au cœur du sport du soccer au Canada. Cela inclut la représentation pour tous les partenariats d'entreprise, les licences et les droits médiatiques (radiodiffusion et distribution) liés aux actifs de base de Canada Soccer, y compris l'équipe nationale masculine et féminine et le championnat canadien TELUS, ainsi que tous les droits associés à la Première Ligue canadienne (PLC) et aux Premières Ligues de soccer du Canada.

SOURCE Ferrara

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez joindre : Paulo Senra, Chef des communications et du contenu, Canada Soccer, [email protected]; Laura Armstrong, Vice-présidente, communications et intégration des affaires, Canadian Soccer Media & Entertainment, [email protected]; Nick Eakins, Conseiller principal, Golin Canada, [email protected]