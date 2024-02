TORONTO, le 7 févr. 2024 /CNW/ - NERDS® Gummy Clusters, fabriqué par Ferrara Candy Company, a reçu hier le prestigieux prix du « Produit de l'année 2024 », le plus grand prix au monde décerné par les consommateurs pour l'innovation des produits dans la catégorie des bonbons de 2024.

Product of the Year: Nerds Gummy Clusters - Treat Size pouch POY_2024__ENG

Le comportement des consommateurs a rapidement évolué au cours de l'année écoulée, et les prix annuels du Produit de l'année constituent une ressource de confiance qui permet de guider facilement les consommateurs vers les meilleurs nouveaux produits sur le marché. Choisi par 4 000 consommateurs canadiens dans le cadre d'une enquête nationale menée par Kantar, chef de file mondial de la recherche sur la consommation, NERDS® Gummy Clusters a reçu le très convoité sceau rouge reconnaissant l'innovation du produit.

NERDS Gummy Clusters, en particulier, a eu le plus d'impact sur la croissance de la marque NERDS, une marque qui est passée de 50 millions de dollars à un demi-milliard de dollars américains de ventes au détail annuelles en seulement cinq ans. NERDS Gummy Clusters est un produit révolutionnaire qui comprend de minuscules bonbons NERDS croquants autour d'un centre gélifié, offrant une combinaison multisensorielle de croquant et de gélifié à chaque bouchée. Les saveurs varient entre petits fruits et arc-en-ciel. Actuellement disponibles en saveur arc-en-ciel original, NERDS Gummy Clusters lancera les Gummy Clusters saveur petits fruits au Canada plus tard cette année.

« Nous sommes reconnaissants envers les consommateurs canadiens d'avoir choisi les NERDS Gummy Clusters en leur décernant le prix du Produit de l'année », a déclaré Marco Capurso, PDG de Ferrara. « Ferrara continuera d'innover dans le domaine de la confiserie avec des bonbons beaux et agréables qui permettent aux consommateurs de créer leurs propres moments de douceur. »

Les NERDS Gummy Clusters sont disponibles dans les magasins du pays.

À propos de Ferrara®

Depuis plus de 115 ans, Ferrara crée des confiseries qui offrent des moments de douceur, de fête et de complicité aux amateurs de bonbons de toutes les générations. Aujourd'hui, l'entreprise est l'un des principaux confiseurs aux États-Unis et au Brésil, avec des ventes mondiales dans plus de 40 pays.Ferrara s'enorgueillit d'une équipe passionnée de plus de 8 300 employés qui créent et fournissent des centaines de produits vendus sous plus de 30 marques populaires comme Brach's®, Jelly Belly®, NERDS®, SweeTARTS®, Laffy Taffy®, et Trolli® à plus de 67 millions de foyers américains chaque année et aux produits de collation populaires de Dori sous des marques telles que Dori, Gomets, Pettiz, et Yogurte 100 au Brésil. Le succès de Ferrara en matière d'innovation de pointe de l'industrie est le fruit d'une connaissance approfondie des consommateurs, de partenariats solides avec les détaillants et d'un engagement en faveur de la diversité des idées, des expériences et des personnes. Entreprise privée, Ferrara a son siège mondial à Chicago et un réseau opérationnel de plus de 27 sites en Amérique du Nord, au Brésil, en Chine et en Thaïlande, qui comprend des installations de fabrication, de distribution, de vente et de R et D. Ferrara est une entreprise privée liée à Ferrero. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ferrarausa.com ou sur www.linkedin.com/company/ferrara-.

À propos du Produit de l'année

Produit de l'année est le plus grand prix au monde pour l'innovation des produits. Fondé il y a plus de 35 ans en France, POY exerce actuellement ses activités dans plus de 40 pays avec le même objectif : orienter les consommateurs vers les meilleurs produits de leur marché et récompenser les fabricants pour leur qualité et leur innovation. Au Canada, le label Produit de l'année est soutenu par les votes de milliers de consommateurs canadiens et constitue un raccourci permettant aux acheteurs d'économiser du temps et de l'argent. Pour les fabricants des produits primés, ce prix est un message marketing puissant qui a prouvé qu'il augmentait la notoriété, l'essai et la qualité des produits. Le Produit de l'année Canada accepte les entrées de produits de consommation qui démontrent l'innovation en matière de conception, de fonction, d'emballage ou d'ingrédients et qui ont été lancées au cours de l'année précédente (janvier 2023). Un jury composé d'experts de l'industrie sélectionne les finalistes qui répondent aux normes de valeur et d'innovation du Produit de l'année. Les finalistes sélectionnés sont ensuite classés et jugés dans le cadre d'une enquête en ligne menée auprès de consommateurs canadiens par Kantar pour le compte d'Ensemble IQ. Les consommateurs votent et sélectionnent les produits gagnants qu'ils jugent les plus dignes du titre de Produit de l'année Canada et du label rouge distinct de renommée internationale. Les produits gagnants sont annoncés chaque année et reçoivent le droit d'utiliser le label Produit de l'année Canada dans leur marketing et leurs communications pendant deux ans. Pour en savoir plus , rendez-vous sur productoftheyear.ca.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2334779/ND_GummyClusters_Treat_Size_pouch.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2336042/POY_2024__ENG.jpg

SOURCE Ferrara

Renseignements: CONTACT : Pour en savoir plus, veuillez communiquer envoyer un courriel à l'adresse [email protected]