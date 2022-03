Lancement du Fonds d'infrastructure propre NEI, une stratégie d'actions axée sur le climat qui investit dans des sociétés mondiales qui possèdent des actifs de production d'énergie sobre en carbone et des infrastructures renouvelables.

Une solution destinée aux investisseurs qui souhaitent participer à la transition mondiale sans précédent vers des énergies plus propres et à l'investissement dans les infrastructures d'énergie propre de nouvelle génération nécessaires à cette transition.

Les investisseurs peuvent bénéficier des avantages qu'offrent les placements liés à la transition énergétique tout en ayant un impact positif sur le climat. Ils peuvent également profiter des caractéristiques de volatilité moins élevée et des avantages de diversification de l'exposition aux sociétés d'infrastructure dans un portefeuille d'investissement.

TORONTO, le 1er mars 2022 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds d'infrastructure propre NEI (le « Fonds »), une stratégie d'investissement responsable axée sur la transition mondiale vers l'énergie propre et l'objectif de zéro émission nette. Le Fonds est un mandat d'impact qui investit dans les titres de participation de sociétés mondiales cotées en bourse qui possèdent des actifs de production d'énergie sobre en carbone ou des infrastructures renouvelables. L'objectif du Fonds est de permettre aux investisseurs d'obtenir des rendements grâce à la transition de plusieurs milliers de milliards de dollars à l'échelle mondiale vers les infrastructures renouvelables, tout en utilisant leurs placements pour aider à atténuer les effets négatifs des changements climatiques.

« À NEI, nous sommes fiers d'être toujours à l'avant-garde des solutions de placement qui offrent aux investisseurs d'excellentes occasions d'accroître leur patrimoine et de faire une différence positive », a déclaré John Bai, vice-président principal et chef des placements à Placements NEI et Patrimoine Aviso. « Notre tout nouveau fonds perpétue cette tradition en donnant aux investisseurs la possibilité de participer à l'une des plus belles histoires de croissance en une génération, tout en ayant une incidence réelle sur le défi urgent que sont les changements climatiques. »

Le Fonds est le plus récent ajout à la gamme novatrice de fonds d'investissement d'impact de NEI, qui met l'accent sur les placements dans les sociétés qui cherchent des solutions aux plus grands défis mondiaux : les changements climatiques, la rareté des ressources, l'égalité et l'autonomisation.

« Près de la moitié de tous les fonds d'investissement ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) lancés au Canada en 2021 comportaient des stratégies axées sur les enjeux climatiques », a déclaré Allen Kwan, vice-président et chef du développement de produits à Placements NEI. « Le Fonds d'infrastructure propre NEI est un ajout unique à cette liste, qui vise à aider les investisseurs à profiter des billions de dollars engagés à l'échelle mondiale pour construire des infrastructures plus vertes et plus résilientes. »

Le Fonds d'infrastructure propre NEI a pour sous-conseiller Ecofin Advisors Limited, une société spécialisée dans l'investissement durable basée à Londres au Royaume-Uni, dont les origines remontent aux années 1990.

« À Ecofin, nous croyons que les placements durables peuvent produire de solides rendements corrigés du risque tout en ayant un impact véritable sur l'environnement et la société », a déclaré Matthew Breidert, gestionnaire de portefeuille principal à Ecofin. « Notre stratégie pour le Fonds met l'accent sur les placements dans les sociétés et les actifs qui rendront possible la décarbonisation à l'échelle mondiale. »

« Nos processus et notre stratégie de placement nous permettent de vraiment mesurer l'incidence positive de ces sociétés sur les consommateurs mondiaux d'énergie », a déclaré Michel Sznajer, gestionnaire de portefeuille et directeur à Ecofin. « Cela aide à jeter des ponts entre la finance et la durabilité. »

Avantages potentiels du Fonds d'infrastructure propre NEI

Potentiel d'alpha - Occasions de croissance découlant de l'exposition à des sociétés novatrices qui exercent leurs activités sur le marché croissant de l'énergie propre et des infrastructures énergétiques qui totalise des billions de dollars.

- Occasions de croissance découlant de l'exposition à des sociétés novatrices qui exercent leurs activités sur le marché croissant de l'énergie propre et des infrastructures énergétiques qui totalise des billions de dollars. Impact mesurable sur les émissions - Investit dans des sociétés qui réduisent activement et de façon démontrable leurs émissions de CO 2 , selon des analyses exclusives et indépendantes.

- Investit dans des sociétés qui réduisent activement et de façon démontrable leurs émissions de CO , selon des analyses exclusives et indépendantes. Sans combustibles fossiles : le Fonds exclut les placements dans les sociétés dont l'activité principale concerne l'extraction et la production de combustibles fossiles ou la détention de réserves de combustibles fossiles.

le Fonds exclut les placements dans les sociétés dont l'activité principale concerne l'extraction et la production de combustibles fossiles ou la détention de réserves de combustibles fossiles. Volatilité moins élevée, potentiel de diversification - Les placements dans les infrastructures présentent généralement une faible corrélation avec les actions et les obligations traditionnelles, et profitent de sources de revenus plus prévisibles grâce à une exposition aux actifs physiques à long terme.

À propos d'Ecofin Advisors Limited

Ecofin est une société de placement durable qui possède des bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni et gère un actif d'environ 1,9 milliard de dollars américains*. Les stratégies de la société offrent des solutions mondiales au moyen de placements dans des titres privés et publics qui répondent aux défis mondiaux en matière de lutte contre les changements climatiques, d'eau et de collectivités durables. Par ces stratégies, Ecofin cherche à produire des effets positifs qui correspondent aux objectifs de développement durable de l'ONU.

À propos de Placements NEI

Placements NEI est un gestionnaire d'actifs canadien spécialisé dans l'investissement responsable qui gère plus de 11 milliards de dollars canadiens. Forte de plus de 30 ans d'expérience en tant que chef de file en matière d'investissement durable, NEI s'engage à offrir aux investisseurs canadiens une vaste gamme de solutions d'investissement responsable, lesquelles sont conseillées par des gestionnaires de portefeuille indépendants de partout dans le monde. La société assure une gestion active et rigoureuse de l'actif qui met l'accent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Placements NEI gère et exploite également un programme exclusif d'actionnariat actif qui est reconnu comme un chef de file selon les Principes pour l'investissement responsable de l'ONU. Placements NEI est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada. Nous sommes un fournisseur de premier plan de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Nous aidons des centaines d'institutions et de détaillants à obtenir un avantage concurrentiel. En recourant à notre centre flexible de produits et de services intégrés, nos partenaires sont en mesure d'offrir une meilleure gestion de patrimoine à leurs clients. Notre offre exhaustive comprend des services de courtier et d'assurance qui soutiennent des milliers de conseillers financiers partout au Canada. Notre gestionnaire d'actifs, Placements NEI, est un chef de file canadien dans le domaine des fonds et des portefeuilles d'investissement responsable. Notre société de courtage en ligne primée, Qtrade Investissement directMC, permet aux investisseurs autonomes de bâtir leur patrimoine en toute confiance. Services des correspondants d'Aviso offrent des services de garde de biens et de courtier chargé de compte aux gestionnaires de portefeuille, aux courtiers en placement, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de fiducie et aux courtiers remisiers.

Avec un actif sous administration et gestion de plus de 100 milliards de dollars canadiens, nous sommes une organisation ambitieuse, soutenue par la force collective de nos propriétaires : les centrales de caisses d'épargne et de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Pour en savoir plus, consultez le site aviso.ca.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans certaines séries de titres de fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du fonds ou le prospectus du fonds commun de placement pertinent avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. (« Desjardins ») et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisse de crédit provinciales (les « Caisses ») et au Groupe CUMIS limitée.

* TortoiseEcofin, la société mère d'Ecofin, gère un actif d'environ 8,5 milliards de dollars américains par l'intermédiaire d'une famille de conseillers en placement inscrits au 31 décembre 2021. Ecofin Investments, LLC est la société mère des conseillers en placement inscrits Ecofin Advisors, LLC et Ecofin Advisors Limited (collectivement « Ecofin »). Ecofin gérait un actif d'environ 1,7 milliard de dollars américains au 31 décembre 2021. Le reste est composé de produits de la marque Ecofin, ou de produits gérés par l'équipe par l'intermédiaire d'un conseiller affilié.

SOURCE NEI Investments

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Luba Czyrsky, Gestionnaire principale, Médias sociaux et relations publiques, 647 522-6783, [email protected]