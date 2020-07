Le lancement du Fonds d'obligations d'impact mondial NEI finalise la première gamme complète de fonds d'investissement d'impact au Canada .

. Celle-ci comprend des solutions à revenu fixe, en actions et équilibrée de portée mondiale visant à satisfaire une grande diversité de besoins d'investissement.

Ces solutions offrent en outre des rapports d'impact sur de nombreux enjeux environnementaux et sociaux, tels que le changement climatique, la diversité raciale et de genre, l'égalité des revenus ou le logement abordable.

TORONTO, le 14 juill. 2020 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd'hui qu'elle enrichissait les choix d'investissement responsable à disposition des Canadiens en lançant le Fonds d'obligations d'impact mondial NEI. Avec ce nouveau fonds à revenu fixe traditionnel au sein de sa gamme, NEI devient le premier gestionnaire de placements canadien à offrir une solution d'impact pour chaque grande catégorie d'actif. Les investisseurs peuvent ainsi choisir en fonction de leurs objectifs de placement et profil de risque entre le Fonds d'obligations d'impact mondial NEI (revenu fixe), le Fonds leaders en environnement NEI (actions) et le Fonds équilibré durable mondial NEI (revenu fixe et actions).

« L'investissement responsable a franchi une étape historique », a déclaré Frédérick M. Pinto, VPP et responsable de la gestion d'actifs pour Placements NEI. « De plus en plus d'investisseurs cherchent à atteindre leurs objectifs financiers en contribuant au traitement des grands enjeux mondiaux comme le changement climatique, la diversité raciale et de genre ou l'adaptation des sociétés à une pandémie dévastatrice. Nous avons besoin de l'investissement d'impact maintenant. »

Le Fonds d'obligations d'impact mondial NEI fait l'objet d'une entente de sous-conseiller avec la SRI Wellington Management Canada, une société du groupe du gestionnaire d'actifs Wellington Management Company créée à Boston il y a plus de 90 ans et qui exerce aujourd'hui ses activités dans 63 pays avec une forte mobilisation envers l'investissement responsable.

Le Fonds investit de façon diversifiée en obligations d'État et de sociétés de qualité élevée du monde entier, représentant ainsi une solution traditionnelle à revenu fixe, à condition que les produits, services ou objectifs de financement de leur émetteur offrent une réponse aux grands enjeux environnementaux et sociaux. Le mandat n'est offert aux investisseurs particuliers au Canada que par l'intermédiaire de NEI.

« Grâce à ce Fonds, les Canadiens disposent d'une rare occasion de combler à la fois leur désir de créer un impact et leur besoin d'exposition au marché à revenu fixe traditionnel, au moment où la volatilité boursière atteint un niveau exceptionnellement élevé », a déclaré John Bai, VP et chef des placements de Placements NEI. « Il s'agit d'une solution d'impact à la fine pointe qui se justifie fondamentalement dans un portefeuille apportant matérialité et mesurabilité aux investisseurs particuliers du Canada grâce à notre nouveau partenaire, Wellington. »

« Tout notre dialogue avec NEI a révélé la convergence de nos philosophies d'impact », a déclaré Campe Goodman, directeur général principal, associé et gestionnaire de portefeuille à revenu fixe pour le compte de Wellington. « Nous nous efforçons de traiter les grands défis environnementaux et sociaux du monde tout en dénichant des occasions de placement parmi tous les marchés à revenu fixe afin de susciter un impact positif et des résultats financiers concurrentiels pour les Canadiens. »

Caractéristiques essentielles du Fonds d'obligations d'impact mondial NEI

Investissement en titres de créance de sociétés, États et organismes mondiaux dont les produits et services contribuent à traiter certains grands enjeux sociaux et environnementaux pour la planète

Solution à revenu fixe traditionnelle de qualité élevée ayant une exposition principale aux obligations de catégorie d'investissement des marchés développés

Application de critères exclusifs d'impact afin de privilégier les secteurs comme l'éducation et la formation professionnelle, la sécurité, le logement abordable, la santé ou le traitement de l'eau

Mesure de l'impact des placements selon des indicateurs clés de performance qui quantifient pour les investisseurs la différence positive créée par leur portefeuille

Exemption de combustibles fossiles

À propos de Placements NEI

« Placement NEI » et « NEI » s'entendent de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., une société en commandite enregistrée en Ontario.

Placements NEI est un gestionnaire d'actifs canadien mobilisé à offrir des solutions de placement ciblées qui bénéficient des conseils des meilleurs gestionnaires de portefeuille indépendants de leur catégorie. La gestion rigoureuse et active de NEI se concentre depuis longtemps sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, instaurant avec les sociétés un programme d'engagements bien défini afin de créer durablement de la valeur. NEI est entièrement détenue par Patrimoine Aviso, une société de services financiers intégrée d'envergure nationale cumulant un actif de près de 70 milliards $. Pour de plus amples renseignements, consultez les sites www.placementsNEI.com et www.aviso.ca

À propos de Wellington Management Company LLP

Fondée en 1928, Wellington se classe parmi les sociétés de gestion de placements indépendantes les plus importantes au monde avec un actif sous gestion qui dépassait le billion de dollars américains au 31 mars 2020. Les compétences exhaustives dans les domaines de placement de Wellington reposent sur la qualité de recherches exclusives rigoureuses qui couvrent quasiment tous les segments des marchés de capitaux à l'échelle mondiale, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples et les stratégies alternatives. Afin de mieux évaluer le risque et les occasions pour les portefeuilles de ses clients, Wellington a intégré l'analyse des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l'ensemble de ses processus d'investissement et de gestion du risque. L'équipe ESG dédiée de la société fournit aux investisseurs des informations exclusives visant à enrichir leurs connaissances ESG, telles que des analyses, des engagements auprès de sociétés et des examens approfondis des portefeuilles.

