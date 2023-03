Les thèmes principaux comprennent les droits numériques, le capital humain, la réduction des émissions de méthane et la déforestation.

Parmi les 40 sociétés retenues, mentionnons Apple, Meta, Johnson & Johnson, Lowe's, Microsoft, NextEra Energy, Taiwan Semiconductor et les banques canadiennes.

Les entreprises qui figurent sur la liste de sociétés prioritaires représentent 20 % des actifs sous gestion en actions de NEI au 28 février 2023.

TORONTO, le 23 mars 2023 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») publie aujourd'hui sa liste de sociétés prioritaires annuelle qui répertorie les thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») auxquels NEI donne priorité pour le dialogue avec les entreprises cette année. La liste regroupe les sociétés que NEI a l'intention d'engager à l'égard des enjeux ESG prioritaires des droits de la personne, des inégalités, de la carboneutralité et de la nature.

Ce document est une pièce maîtresse du volet de l'actionnariat actif du programme d'investissement responsable de NEI, qui existe depuis longtemps et réunit trois activités principales : le dialogue avec les entreprises, l'exercice du vote par procuration et les propositions des actionnaires. Il comprend également un résumé des activités et des attentes en matière de politiques prévues par NEI.

Publiée annuellement depuis 2002, la liste de sociétés prioritaires offre aux gestionnaires d'actifs, aux conseillers financiers, aux investisseurs institutionnels et individuels ainsi qu'à d'autres parties prenantes la possibilité de prendre connaissance des progrès accomplis par NEI en vue de l'amélioration de la valeur de placement et de l'édification d'un avenir plus durable.

« Nous avons à cœur d'offrir à nos clients et à d'autres parties prenantes la capacité de suivre et de mesurer nos progrès en matière d'engagement auprès des sociétés ainsi que les résultats de nos efforts, déclare Adelaide Chiu, vice-présidente, chef de l'investissement responsable et des services ESG à Placements NEI. Notre transparence à cet égard est une caractéristique principale de notre programme d'actionnariat actif, et nous sommes fiers d'en faire toujours preuve avec la publication de notre plus récente liste de sociétés prioritaires. »

« Les investisseurs réfléchis préoccupés par la durabilité à long terme de leurs placements peuvent avoir une incidence importante sur la stratégie et la performance ESG des entreprises, précise Jamie Bonham, chef de la gérance à Placements NEI. Notre programme d'actionnariat actif comporte les outils que nous utilisons au nom des clients pour exercer cette influence, dans le but d'améliorer leurs résultats de placement. »

L'approche de NEI en matière d'actionnariat actif intègre des principes et des cadres reconnus à l'échelle internationale, comme les Principes pour l'investissement responsable, les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, les Principes directeurs de l'OCDE et les Objectifs de développement durable de l'ONU.

Quatre thèmes pour 2023

Droits de la personne

Nous croyons fermement qu'il incombe aux entreprises d'intégrer le respect des droits de la personne dans leurs activités. Cette année, nos dialogues porteront sur deux grands sujets : les droits de la personne dans la chaîne d'approvisionnement et les droits numériques. Parmi les sociétés concernées par ce thème, notons Alphabet, Apple et Meta Platforms.

Inégalités

Les inégalités sont multidimensionnelles, car elles touchent plusieurs secteurs de différentes façons. Au fil des ans, ce problème systémique nous a obligés à utiliser la gamme complète d'outils à notre disposition en tant qu'investisseurs responsables. Cette année, nous mettrons l'accent sur quatre enjeux de base : le capital humain, la diversité, l'équité et l'inclusion, la rémunération équitable et l'accès équitable. Parmi les sociétés concernées par ce thème, notons AbbVie, Johnson & Johnson et certaines grandes banques canadiennes.

Carboneutralité

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année dernière a été tumultueuse pour la transition énergétique, notamment en raison d'une guerre, de phénomènes météorologiques extrêmes ainsi que de l'établissement de lois sur les changements climatiques qui ont créé des précédents. Nos principaux sujets sont les engagements carboneutres et les plans de transition, la circularité, la réduction des émissions de méthane et l'atténuation des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement. Parmi les sociétés concernées par ce thème, notons AltaGas, Canadian Natural Resources et NextEra Energy.

Nature

La société dans son ensemble a fait piètre figure dans la reconnaissance de la valeur du capital naturel et de sa gestion. Durant les dernières années, NEI a orienté davantage son approche d'actionnariat actif sur la nature et la biodiversité afin de pouvoir exercer une influence positive sur cet enjeu de plus en plus préoccupant. Nos principaux sujets pour 2023 sont l'évaluation de l'impact et de la dépendance ainsi que la déforestation. Parmi les sociétés concernées par ce thème, notons Bank Rakyat Indonesia, Canadian Tire et Taiwan Semiconductor.

Téléchargez un exemplaire de la liste complète de sociétés prioritaires ainsi que d'un résumé sur le site Web de NEI : https://www.placementsnei.com/investissement-responsable/investissement-responsable-expertise/rapports/liste-societes-prioritaires.html

À propos de Placements NEI

Placements NEI est un gestionnaire d'actifs canadien spécialisé dans l'investissement responsable dont l'actif sous gestion dépasse les 10 milliards de dollars. Forte de plus de 30 ans d'expérience, NEI s'engage à offrir aux investisseurs canadiens une vaste gamme de solutions d'investissement responsable. La société assure une gestion active et rigoureuse des actifs qui met l'accent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Placements NEI gère et exploite également un programme exclusif d'actionnariat actif et est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies depuis plus de 15 ans. Placements NEI est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est l'un des grands fournisseurs de services de gestion de patrimoine dans le secteur financier canadien, qui aide des centaines d'institutions et d'entreprises de détail à obtenir un avantage concurrentiel grâce à une offre exhaustive de services de courtier en placement et d'assurance qui soutiennent des milliers de conseillers financiers partout au Canada. Le gestionnaire d'actifs de Patrimoine Aviso, Placements NEI, est un chef de file canadien des fonds et des portefeuilles d'investissement responsable, et sa société de courtage en ligne primée, Qtrade Investissement directMC, permet aux investisseurs autonomes de bâtir leur patrimoine en toute confiance. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde et de courtier chargé de compte aux gestionnaires de portefeuille, aux courtiers en placement, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de fiducie et aux courtiers remisiers.

Ayant des actifs sous administration et gestion de plus de 105 milliards de dollars, Patrimoine Aviso est une organisation ambitieuse, soutenue par la force collective de ses propriétaires : les centrales de caisse de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Pour en savoir plus, consultez le site aviso.ca.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq centrales de caisse de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : David Rutherford, Vice-président, Communications et durabilité de l'entreprise, [email protected]