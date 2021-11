TORONTO, le 15 nov. 2021 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») a le plaisir de vous annoncer la réussite des changements mis en œuvre dans le Fonds de croissance mondiale NEI (le « Fonds »). Initialement annoncés le 5 août 2021, ils concernent notamment les objectifs de placement fondamentaux et la stratégie du Fonds, ainsi que son sous-conseiller et une réduction de frais pour certaines séries. Ces changements au Fonds (anciennement dénommé Fonds d'actions mondiales NEI) ont été approuvés par un vote des porteurs de parts le 19 octobre 2021.

Les changements apportés au Fonds visent à améliorer ses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), à offrir aux investisseurs les avantages potentiels d'une exposition moindre aux risques ESG, en mettant de plus à leur disposition des placements qui peuvent faire une différence positive dans le monde. Le nouveau mandat de placement du Fonds offre aux investisseurs une possibilité de mieux diversifier le style de placement de leur portefeuille, grâce à une composante ESG novatrice et orientée sur la croissance, qui se concentre sur les sociétés générant d'excellents rendements à long terme en cohérence avec une économie mondiale durable.

« La nouvelle stratégie qui sous-tend le Fonds de croissance mondiale NEI constitue la toute dernière manifestation de notre mobilisation constante à procurer aux Canadiens des placements responsables attrayants pour un monde davantage tourné vers le développement durable », a déclaré Frederick M. Pinto, vice-président principal et responsable de la gestion d'actif, Placements NEI. « Notre nouveau mandat représente une opportunité unique pour les investisseurs de bénéficier sur le marché canadien d'une stratégie de croissance mondiale orientée sur l'administration des ressources. »

Le nouveau sous-conseiller du Fonds, Baillie Gifford Overseas Limited (« Baillie Gifford »), est un gestionnaire de placement indépendant de renommée mondiale reconnu comme spécialiste de l'investissement responsable.

« Avec Baillie Gifford, nous pouvons compter sur un sous-conseiller d'expérience qui a largement fait ses preuves et dont l'approche d'investissement responsable correspond à la nôtre », a déclaré John Bai, vice-président principal et chef des placements, Placements NEI et Patrimoine Aviso. « Le Fonds, avec son nouveau mandat, contribue à renforcer les principaux piliers de la stratégie de NEI dédiée à l'actionnariat actif, aux engagements auprès des sociétés, à la contribution à un avenir sobre en carbone et à la transparence dans les communications concernant nos responsabilités ESG. »

Ces changements apportés au Fonds font suite à une série d'améliorations mises en œuvre en avril 2021.

Nouvelle stratégie du Fonds

Le Fonds de croissance mondiale NEI procure aux investisseurs canadiens une exposition à la stratégie d'administration des ressources mondiales de Baillie Gifford. Avec son caractère distinctif, celle-ci cible les placements en actions qui représentent à la fois des opportunités de croissance et d'administration des ressources.

Ce dernier aspect permet au Fonds de s'engager auprès des sociétés dans lesquelles il détient des participations pour les appuyer dans leur développement, afin qu'elles bénéficient des perspectives de gains et d'avantages concurrentiels à long terme offertes par un monde de plus en plus soucieux des enjeux ESG, notamment la préservation de l'environnement, tout en gérant l'exposition à ces risques ESG.

Du fait de son orientation vers l'administration des ressources, la stratégie applique également des critères d'inclusion, privilégiant les sociétés qui créent de la valeur à long terme pour la collectivité et concilient les besoins de toutes les parties prenantes, tout en affichant une culture d'affaires responsable.

Le Fonds applique des exclusions, évitant absolument d'investir dans les sociétés qui peuvent tirer une part substantielle de leur revenu de certains secteurs d'activité, comme les armes et le tabac.

Changements concernant les frais

En plus du changement de nom, de sous-conseiller et de stratégies de placement, NEI diminuera les ratios de certains frais de gestion avant impôt (RFG) pour plusieurs séries du Fonds. Le tableau ci-dessous offre une comparaison des frais de gestion et des frais fixes d'administration du Fonds avant et après ces changements.

Série Frais de gestion

actuels

(Fonds d'actions

mondiales NEI) Frais

d'administration

actuels

(Fonds

d'actions

mondiales NEI) Frais de gestion

proposés

(Fonds de

croissance

mondiale NEI) Frais

d'administration

proposés

(Fonds de

croissance

mondiale NEI) Total de la

réduction

de frais

(pdb) A 2,00 % 0,40 % 1,75 % 0,20 % 45 F 1,00 % 0,30 % 0,75 % 0,20 % 35 P 1,75 % 0,30 % 1,60 % 0,20 % 25 PF 0,75 % 0,25 % 0,60 % 0,20 % 20 O s.-o. 0,05 % s.-o. 0,05 % 0 I s.-o. s.-o. s.-o. s.-o. s.-o.

Les frais actuels s'entendent au 31 mars 2021. Les frais de gestion et d'administration proposés/projetés se basent sur des réductions de frais proposées et des hypothèses de taux d'imposition au 31 mars 2021.

À propos de Placements NEI

« Placement NEI » et « NEI » s'entendent de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., une société en commandite enregistrée en Ontario. Avec un actif sous gestion de plus de 11 G$, Placements NEI est un gestionnaire de placements canadien mobilisé pour offrir des solutions de placement ciblées qui bénéficient des conseils de gestionnaires de portefeuille indépendants de partout dans le monde. La gestion d'actifs rigoureuse et dynamique de NEI se concentre depuis longtemps sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, instaurant avec les sociétés un programme d'engagements bien défini afin de créer de la valeur durable à long terme. NEI est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est l'une des plus grandes entreprises indépendantes de gestion de patrimoine au Canada, dont l'actif sous gestion et administration avoisine 100 G$. Patrimoine Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires, les centrales de caisse de crédit, Cooperators/CUMIS et Desjardins. Les courtiers réglementés par l'ACCFM, courtiers de plein exercice réglementés par l'OCRCVM et agents d'assurance d'Aviso soutiennent des milliers de conseillers financiers au sein de caisses de crédit au Canada. Notre gestionnaire d'actifs, Placements NEI, est chef de file au Canada dans les fonds et portefeuilles d'investissement responsable, par l'intermédiaire d'un réseau national de conseillers financiers. Notre portail de courtage en ligne primé, Qtrade Investissement direct, ainsi que notre plateforme d'investissement automatisé, ProspéritéVirtuelle, offrent aux investisseurs autonomes les moyens de se constituer un patrimoine avec confiance. Aviso offrent des solutions de garde et de courtage à environ 80 organisations financières indépendantes, notamment des gestionnaires de portefeuille, courtiers en placement, compagnies d'assurance, fiducies et remisiers.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca ou communiquez avec Placements NEI au 1-888-809-3333 ou à l'adresse [email protected].

Un placement dans l'organisme de placement collectif peut donner lieu à des courtages, des frais de gestion et d'autres frais. Des commissions de suivi peuvent être associées à un placement dans certaines séries de titres de l'organisme de placement collectif. Veuillez consulter l'aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur peut ne pas être reproduit.

