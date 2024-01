Placements NEI lance son premier fonds dans la catégorie des placements alternatifs avec une stratégie longue/courte sur actions.

Le nouveau Fonds réunit l'expertise de Gestion d'actifs Picton Mahoney dans le domaine des placements alternatifs et le cadre d'investissement responsable spécialisé de Placements NEI.

Le Fonds vise à élargir la gamme d'occasions pour les investisseurs qui veulent avoir accès à des stratégies d'actions plus sophistiquées que celles des actions et des obligations traditionnelles.

TORONTO, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») annonce le lancement du Fonds d'actions à positions longues et courtes NEI, le premier produit offert par la société dans le segment des placements alternatifs en forte croissance et mettant en vedette le plus récent ajout à la liste de plus de 20 sous-conseillers spécialisés de NEI. Le nouveau Fonds NEI a pour sous-conseiller Gestion d'actifs Picton Mahoney (« Picton Mahoney »), un pionnier des placements alternatifs au Canada.

Le Fonds d'actions à positions longues et courtes NEI réunit l'expertise de Picton Mahoney dans les stratégies alternatives et celle de NEI dans l'investissement responsable. La stratégie de placement du Fonds comprend des filtres d'exclusion, l'intégration des facteurs ESG et la gérance afin d'ajouter un niveau supplémentaire d'atténuation du risque à la stratégie longue/courte sur actions à gestion active de Picton Mahoney. Le Fonds est conçu pour offrir aux investisseurs un accès à des stratégies de placement sophistiquées qui peuvent compléter les placements actuels des portefeuilles, tout en offrant un potentiel de rendements ajustés au risque accrus, de volatilité moindre et de diversification plus large. Picton Mahoney compte près de 20 ans d'expérience dans la gestion de placements alternatifs, notamment les stratégies longues/courtes, pour le compte de divers clients et fonds de placement.

« La volatilité accrue des actions et des obligations fait que les investisseurs cherchent de nouvelles stratégies pour améliorer le profil risque-rendement de leurs portefeuilles, a déclaré John Bai, vice-président principal et chef des placements de Placements NEI et d'Aviso. Cela signifie que les conseillers doivent rechercher des corrélations plus faibles, un risque plus faible et des catégories d'actifs à volatilité plus faible, ce que de nombreuses stratégies alternatives offrent. Cependant, à mesure que la catégorie des placements alternatifs se développe, de nombreux gestionnaires d'actifs et fonds de ce segment ont du mal à se distinguer. Je pense que la combinaison de notre expertise interne en investissement responsable et de l'expérience spécialisée de Picton Mahoney dans les placements alternatifs comble une importante lacune sur le marché. »

« Nous croyons fondamentalement que les placements alternatifs doivent être intégrés aux portefeuilles des investisseurs afin d'obtenir des résultats optimaux. Nous nous spécialisons dans la gestion de stratégies alternatives depuis près de 20 ans et nous nous sommes engagés à offrir ces stratégies de façon accessible aux investisseurs partout au Canada. Ce partenariat avec Placements NEI a permis de combler une lacune en offrant une stratégie longue/courte sur actions avec une intégration intégration renommée des facteurs ESG », a indiqué David Picton, président et chef de la direction de Gestion d'actifs Picton Mahoney.

Avantages potentiels du Fonds d'actions à positions longues et courtes NEI

Génération d'alpha : possibilité de générer de l'alpha, un rendement excédentaire par rapport à l'indice de référence, peu importe les conditions du marché, en tirant parti à la fois des positions longues et courtes

possibilité de générer de l'alpha, un rendement excédentaire par rapport à l'indice de référence, peu importe les conditions du marché, en tirant parti à la fois des positions longues et courtes Réduction du risque : le Fonds vise un bêta inférieur à celui de l'indice composé S&P/TSX, ce qui réduit le risque relativement au marché plus large

le Fonds vise un bêta inférieur à celui de l'indice composé S&P/TSX, ce qui réduit le risque relativement au marché plus large Investissement responsable : l'application des filtres d'exclusion, de l'intégration des facteurs ESG et de la gérance de NEI pour ajouter un niveau supplémentaire d'atténuation du risque

À propos de Picton Mahoney

Gestion d'actifs Picton Mahoney se spécialise dans les solutions de placement différenciées et la gestion de la volatilité fondée sur des règles. Picton Mahoney aide ses clients à solidifier leurs portefeuilles grâce à l'expérience acquise au fil des ans dans différents cycles du marché et dans diverses conjonctures de placement.

Fondée en 2004 et appartenant à 100 % à ses employés, Picton Mahoney est une société de gestion de portefeuille spécialisée qui gère un actif de plus de 9,9 milliards de dollars canadiens (au 31 décembre 2023). La société a innové en mettant les principes et les pratiques de placement de couverture authentique au service des investisseurs canadiens. Elle offre une gamme complète de solutions de placement, y compris des fonds communs de placement et des fonds alternatifs, aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs individuels au Canada.

À propos de Placements NEI

Membre de la division de gestion d'actifs d'Aviso, l'un des principaux fournisseurs de services de gestion de patrimoine au Canada, Placements NEI a un actif sous gestion de plus de 11 milliards de dollars. NEI adopte une approche différenciée pour obtenir des rendements de placement pour les Canadiennes et les Canadiens, tirant parti d'une structure unique qui comprend un réseau mondial de gestionnaires de fonds, une gestion de placements et une répartition de l'actif exclusives ainsi qu'une équipe d'investissement responsable attitrée. Cette structure vise à répondre de façon optimale à la dynamique de notre monde en évolution, à repérer des occasions de placement uniques et à produire un large éventail de résultats de placement en ayant à cœur la croissance financière.

À propos d'Aviso

Fort d'un actif sous administration et sous gestion de plus de 115 milliards de dollars, Aviso est un important fournisseur de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Nous bâtissons un écosystème de gestion du patrimoine à la fine pointe de la technologie et axé sur les clients. Nos clients comprennent nos partenaires, les conseillers et les investisseurs. Nous sommes un partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d'épargne et de crédit au Canada, en plus de l'être pour un large éventail de gestionnaires de portefeuille, de courtiers en placements, de compagnies d'assurance, de sociétés de fiducie et de courtiers remisiers. Nos partenaires comptent sur Aviso pour leur offrir des solutions bien précises qui leur procurent un avantage concurrentiel dans un secteur en pleine évolution et hautement compétitif. Notre courtier en placement, notre courtier en fonds communs de placement et nos services d'assurance soutiennent des milliers de conseillers en placement. Notre gestionnaire d'actifs est Placements NEI, dont la spécialisation est d'investir de façon responsable. Notre service de courtage en ligne, Qtrade Investissement directMD, renforce le pouvoir des investisseurs autonomes, et notre service de placement entièrement automatisé, Portefeuilles accompagnés QtradeMD, est au service des investisseurs qui préfèrent une approche passive. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde de biens et de courtier chargé de compte à un large éventail de sociétés. Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires : les centrales de caisses de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Nous sommes fiers de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements consultez le site aviso.ca.

Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Valeurs mobilières Credential Qtrade inc. (y compris Valeurs mobilières Credential, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade, Conseiller Qtrade et Partenaires des correspondants Aviso), Gestion d'actif Credential inc., Services d'assurance Credential inc., Stratégies financières Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.



Pour en savoir plus sur les changements décrits dans le présent communiqué, veuillez consulter le prospectus de NEI à l'adresse www.placementsnei.com. Le prospectus a été déposé sur SEDAR.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : David Rutherford, Vice-président, Communications et durabilité de l'entreprise [email protected]