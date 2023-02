TORONTO, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») annonce aujourd'hui des changements dans son programme de filtres d'exclusion et donne plus de détails sur les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) relatives à certains de ses fonds. Ces initiatives reflètent l'engagement de longue date de NEI d'améliorer continuellement ses activités d'investissement responsable et sa gamme de fonds.

Modification des filtres d'exclusion

À compter du 31 mars 2023, NEI élargira son programme de filtres d'exclusion pour y inclure les sept fonds suivants, ce qui portera à 38 le nombre total de fonds de sa gamme soumis à des filtres d'exclusion.

Portefeuille NEI rendement conservateur

Portefeuille NEI rendement équilibré

Fonds croissance et revenu NEI

Fonds de dividendes canadiens NEI

Fonds d'actions canadiennes NEI

Fonds de dividendes américains NEI

Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI

Pour ces 38 fonds, NEI cherchera à exclure automatiquement les entreprises qui tirent directement leurs revenus de la production et de la fabrication de tabac et d'armes automatiques et semi-automatiques. NEI cherchera également à exclure les entreprises ayant une quelconque implication dans la production, la fabrication et la vente d'armes à sous-munitions, de mines terrestres antipersonnel, d'armes biologiques et chimiques et d'armes nucléaires.

En plus des exclusions décrites ci-dessus, d'autres exclusions continueront de s'appliquer à certains fonds NEI concernant les entreprises des industries du tabac, de l'armement, du nucléaire, du jeu et des combustibles fossiles.

L'exclusion automatique des entreprises impliquées dans l'industrie de la pornographie sera levée. Les placements actuels des portefeuilles ne seront pas affectés par ce changement et, après cinq ans d'exclusion liée à ce facteur, NEI a établi que la suppression de cette exclusion n'aura aucun impact sur ses fonds. Les investisseurs peuvent avoir la certitude que NEI continuera de surveiller son univers de placement afin qu'aucun investissement ne soit effectué dans de telles entreprises.

Les filtres d'exclusion ne sont pas appliqués aux fonds ou aux produits dérivés de tiers dans lesquels les fonds NEI peuvent investir.

Une divulgation améliorée en matière de facteurs ESG

Dans la version modifiée de son prospectus, NEI donne de plus de détails sur les approches d'investissement responsable applicables à certains fonds afin de mieux refléter leurs caractéristiques ESG. Ces changements entrent en vigueur immédiatement.

À propos de Placements NEI

Placements NEI est un gestionnaire d'actifs canadien spécialisé dans l'investissement responsable dont l'actif sous gestion dépasse 10 milliards de dollars. Forte de plus de 30 ans d'expérience, NEI s'engage à offrir aux investisseurs canadiens une vaste gamme de solutions d'investissement responsable. La société assure une gestion active et rigoureuse de l'actif qui met l'accent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Placements NEI gère et exploite également un programme exclusif d'actionnariat actif et est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies depuis plus de 15 ans. Placements NEI est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est l'un des grands fournisseurs de services de gestion de patrimoine dans le secteur financier canadien, qui aide des centaines d'institutions et d'entreprises de détail à obtenir un avantage concurrentiel grâce à une offre exhaustive de services de courtier en placement et d'assurance qui soutiennent des milliers de conseillers financiers partout au Canada. Le gestionnaire d'actifs de Patrimoine Aviso, Placements NEI, est un chef de file canadien des fonds et des portefeuilles d'investissement responsable, et sa société de courtage en ligne primée, Qtrade Investissement directMC, permet aux investisseurs autonomes de bâtir leur patrimoine en toute confiance. Services des correspondants d'Aviso offre des services de garde et de courtier chargé de compte aux gestionnaires de portefeuille, aux courtiers en placement, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de fiducie et aux courtiers remisiers.

Ayant un actif sous administration et gestion de plus de 105 milliards de dollars, Patrimoine Aviso est une organisation ambitieuse, soutenue par la force collective de ses propriétaires : les centrales de caisse de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Pour en savoir plus, consultez le site aviso.ca.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq centrales de caisse de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.

