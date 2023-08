TORONTO, le 17 août 2023 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd'hui des changements visant le sous-conseiller en valeurs du Fonds d'actions canadiennes NEI et du Fonds croissance et revenu NEI.

Fonds d'actions canadiennes NEI

Letko, Brosseau & Associés Inc. (« Letko Brosseau ») assumera la gestion du Fonds d'actions canadiennes NEI à compter du 21 novembre 2023 ou vers cette date. Letko Brosseau, qui a été fondée en 1987 et dont le siège social est situé à Montréal, est une société de placement axée sur le savoir qui a recours à l'analyse fondamentale et qui fait preuve d'une grande rigueur en matière de prix pour repérer la valeur intrinsèque et tirer le plus parti possible d'occasions de croissance à long terme. La société met à profit une équipe diversifiée de professionnels de l'investissement pour acquérir une compréhension globale des placements et du contexte dans lequel les sociétés exercent leurs activités.

Par conséquent, des changements importants ont été apportés à la stratégie de placement du Fonds d'actions canadiennes NEI décrite dans le prospectus. Ces changements comprennent les suivants :

Stratégie de placement précédente Nouvelle stratégie de placement Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres (y compris des titres convertibles en titres de capitaux propres) de sociétés canadiennes, mais il pourrait investir jusqu'à 35 % de ses biens dans des titres analogues de sociétés situées à l'extérieur du Canada. Le sous-conseiller en valeurs investit dans des sociétés qui répondent à des critères de placement établis en fonction d'une démarche axée sur la valeur ajoutée. Ces entreprises doivent procurer un rendement élevé sur le capital et, selon le sous-conseiller en valeurs, présenter un avantage concurrentiel, être dirigées par une équipe de direction exceptionnelle, afficher des perspectives financières solides et voir aux intérêts de leurs actionnaires. Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres (y compris des titres convertibles en titres de capitaux propres) de sociétés canadiennes, mais il pourrait investir jusqu'à 35 % de ses biens dans des titres analogues de sociétés situées à l'extérieur du Canada. L'approche du sous-conseiller en valeurs est fondée sur une combinaison de recherche fondamentale ascendante et d'analyse macroéconomique réfléchie des tendances dans les principaux groupes sectoriels. Les sociétés sont évaluées entre autres en fonction de leur position sur le marché, de leurs perspectives de croissance et de leurs structures de coûts. Cette analyse est effectuée au moyen d'un cadre mondial afin de mesurer l'attrait de secteurs d'activité et de sociétés par rapport à des concurrents internationaux. Sur le plan de l'évaluation, les sociétés sont évaluées selon l'ensemble de l'entreprise, et les évaluations sont prises en compte tant de manière absolue que de manière relative.

Les autres détails de la stratégie de placement demeurent identiques.

Fonds croissance et revenu NEI

Parallèlement au changement apporté au Fonds d'actions canadiennes NEI, Letko Brosseau assurera la supervision, en tant que sous-conseiller, des actions canadiennes détenues directement dans le Fonds croissance et revenu NEI. Par conséquent, Kingwest & Co. sera retirée en tant que sous-conseiller en valeurs du Fonds et sera remplacée par Letko Brosseau.

Le gestionnaire de portefeuille du Fonds demeure Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.

Par conséquent, des changements importants ont été apportés à la stratégie de placement du Fonds croissance et revenu NEI décrite dans le prospectus. Ces changements comprennent les suivants :

Stratégie de placement précédente Nouvelle stratégie de placement Le sous-conseiller en valeurs chargé du volet des actions canadiennes du Fonds investit dans des sociétés qui répondent à des critères de placement établis en fonction d'une démarche axée sur la valeur ajoutée. Ces entreprises doivent procurer un rendement élevé sur le capital et, selon le sous-conseiller en valeurs, présenter un avantage concurrentiel, être dirigées par une équipe de direction exceptionnelle, afficher des perspectives financières solides et voir aux intérêts de leurs actionnaires. Ce Fonds peut également vendre des options d'achat couvertes en vue d'augmenter son revenu. Le gestionnaire de portefeuille investit dans des titres et dans des OPC qui investissent dans des sociétés répondant à des critères de placement établis afin de créer un portefeuille ayant des caractéristiques de qualité, de valeur, de dividendes et de croissance durables. Le sous-conseiller en valeurs chargé du volet des actions canadiennes du Fonds recourt à une combinaison de recherche fondamentale ascendante et d'analyse macroéconomique réfléchie des tendances dans les principaux groupes sectoriels. Les sociétés sont évaluées entre autres en fonction de leur position sur le marché, de leurs perspectives de croissance et de leurs structures de coûts. Cette analyse est effectuée au moyen d'un cadre mondial afin de mesurer l'attrait de secteurs d'activité et de sociétés par rapport à des concurrents internationaux. Sur le plan de l'évaluation, les sociétés sont évaluées selon l'ensemble de l'entreprise, et les évaluations sont prises en compte tant de manière absolue que de manière relative.

Les autres détails de la stratégie de placement demeurent identiques.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la modification no 1 datée du 17 août 2023 sur SEDARplus.ca, dont vous pouvez également obtenir un exemplaire sur le site placementsnei.com.

À propos de Placements NEI

Placements NEI est un gestionnaire d'actifs canadien spécialisé dans l'investissement responsable dont l'actif sous gestion dépasse les 10 milliards de dollars. Forte de plus de 30 ans d'expérience, NEI s'engage à offrir aux investisseurs canadiens une vaste gamme de solutions d'investissement responsable. La société assure une gestion active et rigoureuse des actifs qui met l'accent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Placements NEI gère et exploite également un programme exclusif d'actionnariat actif et est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies depuis plus de 15 ans. Placements NEI est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est l'un des grands fournisseurs de services de gestion de patrimoine dans le secteur financier canadien, qui aide des centaines d'institutions et d'entreprises de détail à obtenir un avantage concurrentiel grâce à une offre exhaustive de services de courtier en placement et d'assurance qui soutiennent des milliers de conseillers financiers partout au Canada. Le gestionnaire d'actifs de Patrimoine Aviso, Placements NEI, est un chef de file canadien des fonds et des portefeuilles d'investissement responsable, et sa société de courtage en ligne primée, Qtrade Investissement directMD, permet aux investisseurs autonomes de bâtir leur patrimoine avec confiance. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde et de courtier chargé de compte aux gestionnaires de portefeuille, aux courtiers en placement, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de fiducie et aux courtiers remisiers.

Ayant des actifs sous administration et sous gestion de plus de 105 milliards de dollars, Patrimoine Aviso est une organisation ambitieuse, soutenue par la force collective de ses propriétaires : les centrales de caisses de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca .

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Pour en savoir plus sur les changements décrits dans le présent communiqué, veuillez consulter la modification apportée au prospectus de NEI à l'adresse www.placementsnei.com . La modification apportée au prospectus a été déposée aujourd'hui sur SEDAR.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.

