TORONTO, le 29 juin 2023 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd'hui l'expansion de son offre de fonds d'impact avec le lancement de quatre nouveaux fonds axés sur l'investissement d'impact, des nouvelles cibles de carboneutralité pour deux fonds, ainsi que l'apport d'autres changements à la gamme de fonds. Ces initiatives reflètent l'engagement de longue date de NEI d'améliorer continuellement ses activités d'investissement responsable et sa gamme de fonds, tout en prolongeant son engagement à l'égard du domaine en plein essor de l'investissement d'impact.

Nouveaux mandats d'impact

NEI a annoncé quatre nouveaux fonds d'investissement responsable axés sur l'impact qui élargiront sa gamme de solutions d'investissement d'impact de premier plan. Parmi ces fonds, on retrouve le Fonds d'obligations d'impact canadien NEI, un fonds de titres à revenu fixe canadien géré par Addenda Capital, un spécialiste de l'investissement d'impact. NEI a également annoncé le lancement de trois portefeuilles d'impact NEI qui font partie d'une gamme de solutions de fonds de fonds comprenant de nouveaux portefeuilles de répartition de l'actif optimisés en fonction du risque, du rendement et de l'impact : le Portefeuille NEI Impact conservateur, le Portefeuille NEI Impact équilibré et le Portefeuille NEI Impact croissance (collectivement, les « Portefeuilles d'impact »). Ces Portefeuilles d'impact seront gérés par Placements NEI et investiront principalement dans une combinaison de fonds d'impact de NEI et de FNB ESG de tiers afin d'offrir des solutions d'impact diversifiées tout-en-un axées sur la production de résultats environnementaux et sociaux positifs, intentionnels et mesurables.

« L'offre de produits novateurs comme le Fonds d'obligations d'impact canadien NEI et les Portefeuilles d'impact NEI est une importante évolution de notre engagement envers l'investissement responsable, déclare John Bai, vice-président principal et chef des placements. Il y a quelques années à peine, l'univers d'impact en était à ses débuts, mais aujourd'hui, les stratégies d'impact représentent des occasions totalisant mille milliards de dollars. Alors que les occasions se multiplient, les solutions d'investissement d'impact peuvent désormais jouer des rôles fondamentaux et complémentaires dans les portefeuilles de placement. Ces nouvelles solutions reflètent notre engagement continu envers l'investissement responsable, élargissent notre gamme de solutions d'investissement d'impact de détail de premier plan et donnent aux investisseurs l'occasion d'obtenir les résultats de placement qu'ils souhaitent tout en ayant un impact positif avec leur argent. »

Nouvelles déclarations sur la carboneutralité

NEI a également fait l'annonce de nouvelles déclarations sur la carboneutralité pour deux fonds NEI gérés par Amundi Asset Management. Les nouvelles déclarations pour le Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI et le Fonds de dividendes mondial ER NEI comprennent une approche de décarbonisation visant à réduire les émissions de carbone financées des fonds à zéro d'ici 2050, en utilisant les émissions de 2019 comme référence. Les émissions de carbone seront mesurées et communiquées en tonnes d'équivalent CO 2 par tranche de 1 M$ US de revenu de société global des avoirs des fonds.

Changements apportés aux fonds existants

NEI a également annoncé l'apport des changements suivants à sa gamme de fonds :

Nouveau gestionnaire de fonds

Hillsdale Investment Management prendra en charge la gestion du Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI vers le 1er août 2023. Établi à Toronto, Hillsdale est un gestionnaire d'actifs chevronné, spécialisé dans les actions, les produits non traditionnels, les facteurs ESG et les mandats personnalisés, qui compte près de 30 ans d'expérience dans les placements en actions canadiennes à petite capitalisation.

Par conséquent, des changements importants ont été apportés à la stratégie de placement du Fonds d'actions canadiennes petite capitalisation NEI et sont décrits dans le prospectus. Ces changements comprennent les suivants :

Stratégie de placement précédente Nouvelle stratégie de placement Le sous-conseiller en valeurs a recours à une démarche ascendante en vue d'obtenir une croissance du capital à long terme par des placements dans des titres de sociétés canadiennes ou de sociétés canadiennes cotées en bourse. Le sous-conseiller en valeurs tente généralement de repérer des sociétés à petite et à moyenne capitalisation qui présentent des avantages concurrentiels durables et des bilans solides, comportent une équipe de direction chevronnée, et il essaie ensuite de les acquérir selon des évaluations raisonnables. Le Fonds peut investir jusqu'à 30 % de ses biens au moment du placement dans des titres étrangers. Le sous-conseiller en valeurs a recours à un système de classement multistratégique quantitatif en vue d'obtenir une croissance du capital à long terme par des placements dans des titres de sociétés canadiennes ou de sociétés canadiennes cotées en bourse. Le sous-conseiller en valeurs tente généralement de repérer des sociétés à petite et à moyenne capitalisation qui figurent dans le haut du classement dans tous les piliers du système de classement multistratégique, comme la valeur, le profit et la croissance et des aspects liés au secteur. Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de ses biens au moment du placement dans des titres étrangers.

Les autres détails de la stratégie de placement demeurent identiques.

Nouvelles fourchettes de répartition de l'actif

Placements NEI revoit régulièrement la répartition stratégique de l'actif et y apporte des ajustements de temps à autre afin de tenir compte de l'évolution des perspectives économiques et des conditions du marché. À compter du 29 juin 2023, les fourchettes de répartition de l'actif des fonds suivants seront mises à jour :

Fonds Catégorie d'actif Précédente Nouvelle Portefeuille NEI rendement conservateur Titres à revenu fixe et du marché monétaire 70 % à 90 % 60 % à 90 % Actions 10 % à 30 % 10 % à 40 % Portefeuille NEI rendement équilibré Titres à revenu fixe et du marché monétaire 40 % à 60 % 25 % à 55 % Actions 40 % à 60 % 45 % à 75 % Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance Titres à revenu fixe et du marché monétaire 60 % à 90 % 45 % à 75 % Actions 10 % à 40 % 25 % à 55 % Portefeuille NEI ER Sélect équilibré Titres à revenu fixe et du marché monétaire 40 % à 60 % 25 % à 55 % Actions 40 % à 60 % 45 % à 75 % Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu Titres à revenu fixe et du marché monétaire 20 % à 50 % 15 % à 45 % Actions 50 % à 80 % 55 % à 85 % Portefeuille NEI ER Sélect croissance Titres à revenu fixe et du marché monétaire 10 % à 40 % 0 % à 30 % Actions 60 % à 90 % 70 % à 100 % Portefeuille privé NEI revenu et croissance Titres à revenu fixe et du marché monétaire 60 % à 90 % 45 % à 75 % Actions 10 % à 40 % 25 % à 55 % Portefeuille privé NEI équilibré Titres à revenu fixe et du marché monétaire 40 % à 60 % 25 % à 55 % Actions 40 % à 60 % 45 % à 75 % Portefeuille privé NEI croissance Titres à revenu fixe et du marché monétaire 10 % à 40 % 0 % à 30 % Actions 60 % à 90 % 70 % à 100 %

Note de risque mise à jour

Le 29 juin 2023, la note de risque du Portefeuille NEI ER Sélect revenu et croissance passera de « faible» à « faible à moyen ». Aucun changement n'a été apporté aux objectifs ou aux stratégies de placement du Fonds.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus simplifié 2023 (PDF) de NEI.

À propos de Placements NEI

Placements NEI est un gestionnaire d'actifs canadien spécialisé dans l'investissement responsable dont l'actif sous gestion dépasse les 10 milliards de dollars. Forte de plus de 30 ans d'expérience, NEI s'engage à offrir aux investisseurs canadiens une vaste gamme de solutions d'investissement responsable. La société assure une gestion active et rigoureuse des actifs qui met l'accent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Placements NEI gère et exploite également un programme exclusif d'actionnariat actif et est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies depuis plus de 15 ans. Placements NEI est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est l'un des grands fournisseurs de services de gestion de patrimoine dans le secteur financier canadien, qui aide des centaines d'institutions et d'entreprises de détail à obtenir un avantage concurrentiel grâce à une offre exhaustive de services de courtier en placement et d'assurance qui soutiennent des milliers de conseillers financiers partout au Canada. Le gestionnaire d'actifs de Patrimoine Aviso, Placements NEI, est un chef de file canadien des fonds et des portefeuilles d'investissement responsable, et sa société de courtage en ligne primée, Qtrade Investissement directMC, permet aux investisseurs autonomes de bâtir leur patrimoine en toute confiance. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde et de courtier chargé de compte aux gestionnaires de portefeuille, aux courtiers en placement, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de fiducie et aux courtiers remisiers.

Ayant des actifs sous administration et sous gestion de plus de 105 milliards de dollars, Patrimoine Aviso est une organisation ambitieuse, soutenue par la force collective de ses propriétaires : les centrales de caisses de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca .

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Pour en savoir plus sur les modifications décrites dans le présent communiqué, veuillez consulter le prospectus de NEI à l'adresse www.placementsnei.com. Le prospectus a été déposé aujourd'hui sur SEDAR.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.

