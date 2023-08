Déclaration du président et chef à la direction d'Hydro Ottawa au sujet de l'interruption de travail actuelle

OTTAWA, ON, le 11 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui marque le 45ème jour depuis que les employés d'Hydro Ottawa représentés par la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE) ont rejeté ce que je considérais comme des offres équitables, responsables et concurrentielles et se sont rendus sur les lignes de piquetage. Même si j'espérais sincèrement un accord, je respecte leur droit légal à la grève.

Je me suis réjoui que nous ayons pu retourner à la table des négociations le mois dernier. La FIOE nous a rapidement parlé de sécurité et nous avons réaffirmé notre engagement à améliorer en permanence nos programmes et notre culture en matière de sécurité. Nous avons également pu répondre aux demandes du syndicat concernant l'augmentation d'un certain nombre d'avantages, d'allocations et de primes. Il reste donc les salaires, qui constituent le principal problème depuis le début de la grève et qui ont été au centre de nos discussions pendant la majeure partie du mois dernier. Au cours du mois dernier, nous avons proposé quatre accords distincts au syndicat dans l'espoir de mettre un terme à cette interruption de travail. Ces quatre accords ont été rejetés par la FIOE.

Je partage cette information par le biais de ce communiqué parce que le syndicat a publié des communications indiquant qu'il prenait "position pour des salaires et des prestations de santé équitables, une sécurité améliorée et beaucoup moins de toxicité sur le lieu de travail". Il a publié cette déclaration pas plus tard que cette semaine. Nous avons abordé tous ces points. Malgré les commentaires du syndicat, il ne s'agit plus que d'une question de salaires.

Nous pensons que notre dernière proposition salariale est très équitable et très généreuse. Notre dernière offre prévoit des augmentations annuelles en pourcentage de 4,0 %, 3,0 %, 3,0 %, 3,0 % et 2,75 %, ce qui, considéré cumulativement sur les cinq années, équivaut à une augmentation de 16,77 % des taux de salaire, soit une moyenne de 3,35 % par an. Il est également possible d'obtenir des augmentations allant jusqu'à 1 % au cours des deux dernières années du contrat, ce qui pourrait se traduire par une augmentation cumulée des taux de salaire de près de 18 % sur la période de cinq ans.

Je pense que cette offre est équitable non seulement pour nos employés, mais aussi pour nos clients. En tant qu'entreprise réglementée, nous avons la responsabilité de négocier un accord équilibré et responsable qui reconnaît les contributions de nos employés tout en garantissant des tarifs d'électricité abordables pour nos clients.

La FIOE a rejeté nos offres, comme elle en a légalement le droit. Nous respectons leur droit de mener des actions syndicales et d'organiser des piquets de grève pacifiques. En même temps, nous attendons avec impatience le jour où la grève sera terminée et où je pourrai accueillir nos employés en grève à leur retour au travail.

Je reconnais que cette grève survient à un moment où les tempêtes sont fréquentes. Pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité, Ottawa a été frappée par trois tempêtes majeures depuis la fête du Canada, dont plusieurs tornades. L'été a été extrêmement actif en ce qui concerne les tempêtes et, malheureusement, c'est probablement un signe des choses à venir.

Notre mandat est de fournir à nos clients une électricité sûre, fiable, abordable et renouvelable. Alors que nos employés sont toujours en grève, je souhaite prendre un moment pour reconnaître et remercier nos équipes de gestion, nos entrepreneurs et toutes les équipes qui les soutiennent, pour leur engagement continu envers nos clients, notre entreprise et notre communauté.

Bryce Conrad, Président et chef à la direction

