Négociations et résultats historiques à Saint-Augustin-de-Desmaures

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Les cols blancs, cols bleus, brigadier(ère)s et préposé(e)s aux loisirs de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures se sont regroupé(e)s en 2022 afin d'être représenté(e)s par le SCFP et procéder à une négociation en front commun pour l'obtention d'une nouvelle convention collective. Force est de constater que cette démarche s'est avérée une excellente idée! Les 170 membres profiteront ainsi de hausses salariales de 17,35 % sur 3 ans.

« Malgré une lourdeur et une complexité à conclure un seul contrat de travail pour l'ensemble des employé(e)s, la négociation s'est déroulée dans le respect et avec l'appui de l'exécutif et de la spécialiste en classification, Lyne-Mélanie Martel, du SCFP à Québec. Nous avons obtenu une convention collective historique pour la Ville de Saint-Augustin », précise Mario Jean, conseiller syndical au SCFP.

Parmi les autres gains, notons des améliorations apportées aux congés et vacances, aux libérations syndicales, aux primes et disponibilités ainsi qu'une évaluation commune complète de toutes les appellations d'emploi, laquelle positionne avantageusement les personnes salariées de la Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures comparativement à celles des villes avoisinantes.

Les résultats de la négociation ont été acceptés à plus de 80 % lors d'une assemblée générale avec une forte présence des membres, le 11 décembre dernier.

