Négociations en CPE - La FIPEQ-CSQ annonce trois nouvelles journées de grève les 22, 23 et 24 novembre

MONTRÉAL, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Au terme d'une journée de négociation avec la partie patronale, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) annonce la tenue de trois nouvelles journées de grève les 22, 23 et 24 novembre prochain.

Bien que les parties aient convenu d'intensifier les négociations au cours des prochains jours, la FIPEQ-CSQ réitère qu'elle souhaite des augmentations salariales importantes pour tous les corps d'emploi. De plus, elle demande de nouvelles sommes liées à l'intégration des enfants ayant des besoins particuliers.

«On se bute depuis plusieurs semaines à une fermeture de la part de la partie patronale concernant les augmentations salariales», note la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

La FIPEQ-CSQ rappelle qu'elle a déposé le 24 octobre dernier une contre-proposition pour dénouer l'impasse qui persistait dans la négociation. Elle a aussi lancé une page d'information pour les parents utilisateurs en CPE et elle met à la disposition des parents la liste des CPE de la FIPEQ-CSQ touchée par la grève.

«On sent depuis le début du conflit un appui des parents québécois à notre cause. Nous souhaitions annoncer le plus rapidement possible ces nouvelles journées pour leur permettre de se trouver un plan B, malgré la tenue d'une négociation intensive au cours des prochains jours. Notre équipe est disponible jusqu'à dimanche pour éviter ces fermetures», explique Mme Grenon.

À propos de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 13 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

Twitter : @fipeq_csq

SOURCE Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

Renseignements: Mathieu Morin, Conseiller aux communications, Cellulaire : 514-378-5933, Courriel : [email protected]