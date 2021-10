Négociations en CPE - L'annonce de bonification salariale rejetée à 95% par les membres de la FIPEQ-CSQ et les non-syndiquées

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) dévoile les résultats d'une vaste consultation du personnel en CPE auprès de ses membres et des personnes non-syndiquées qui démontre que 95% de celles-ci rejettent l'annonce de bonification salariale du gouvernement. Plus de 2200 répondantes ont participé à la consultation, représentant une marge d'erreur de 2%, 19 fois sur 20.

«C'est un message sans équivoque au gouvernement. Il doit cesser de mandater ses conseillers en relations publiques et donner des mandats à ses négociateurs. Nous sommes prêtes à négocier et à présenter nos solutions pour combattre le manque de valorisation et d'attractivité des corps d'emploi en CPE», explique la présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon.

La consultation de la FIPEQ-CSQ s'est déroulée du 14 au 17 octobre. Parmi les répondantes, plus de 1500 personnes ont tenu à laisser un commentaire à l'attention de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, ou du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.

«Nos membres déplorent l'attitude belligérante du gouvernement qui vise à dépeindre le personnel en CPE comme des salariées à temps partiel alors qu'elles travaillent en moyenne 35 heures par semaine. Les mots qui reviennent systématiquement c'est : «respectez-nous!». Le gouvernement doit cesser de vouloir imposer des solutions qui ne passent pas chez le personnel et être ouvert aux demandes du syndicat», termine Mme Grenon.

La prochaine journée de négociation offerte par le gouvernement à la FIPEQ-CSQ est le jeudi 21 octobre à 16h. La FIPEQ-CSQ rappelle à la population et au gouvernement qu'elle est disponible pour négocier plus rapidement si l'agenda des négociateurs du gouvernement se libère.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente près de 13 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

