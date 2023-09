Négociations du secteur public - vote de grève au CISSS du Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le personnel de la catégorie 2 du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS-BSL) qui comprend, notamment, les préposé(e)s aux bénéficiaires et les employé(e)s de soutien, a voté à 96,9 % pour le recours à des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent (SCFP 5007), lequel représente environ 3500 travailleuses et travailleurs, devient ainsi la troisième section locale du SCFP dans la santé à obtenir son vote de grève dans le bras de fer qui oppose les syndiqué(e)s du Front commun et le gouvernement Legault.

Rappelons que face à l'attitude de fermeture de l'employeur, l'ensemble des syndicats constituant le Front commun a amorcé le 18 septembre dernier, et ce, jusqu'au 13 octobre, une vaste tournée d'assemblées générales afin de se doter d'un mandat pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Le Front commun est composé de la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS. Ces organisations syndicales représentent plus 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, soit en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 30 580 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

