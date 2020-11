Négociations du secteur public - On ne se fera pas passer un sapin, il faut que ça change maintenant!

Il y a plus d'un an déjà, la CSQ et ses fédérations ont déposé plusieurs solutions pour améliorer les services ainsi que les conditions de travail en éducation, en santé et en enseignement supérieur, mais ces propositions se butent au manque d'écoute du Conseil du trésor. Sous le message « Négo 2020 : On ne se fera pas passer un sapin, il faut que ça change maintenant! », deux convois d'autobus scolaires de membres de la CSQ ont offert au gouvernement des sapins de Noël dans l'objectif de l'inciter à déposer de meilleures conditions de travail envers son personnel.