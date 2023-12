Négociations du secteur public - Le personnel Ouvrier, membre du SFPQ prêt pour la grève

QUÉBEC, le 19 déc. 2023 /CNW/ - À l'issue d'un vote en ligne et téléphonique, les travailleuses et les travailleurs de l'accréditation Ouvriers, membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), se sont prononcés à 94 % pour des moyens de pression lourds pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

« Nos membres envoient un message sans équivoque au gouvernement Legault : les offres sur la table sont insuffisantes et insultantes pour celles et ceux figurant parmi les plus bas salariés de la fonction publique. Depuis trop longtemps, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, refuse de reconnaître le travail des ouvrières et ouvriers de la fonction publique au même titre que les autres employés.es du secteur public, c'est inacceptable! Nos membres sont mobilisés et prêts à faire la grève, au moment opportun », indique Michel Girard, vice-président du SFPQ, responsable de la mobilisation.

De son côté, le président général du SFPQ, Christian Daigle, accueille avec satisfaction les résultats du vote qui témoignent de la volonté des membres d'aller jusqu'au bout. « Ça fait plus d'un an que l'on tend la main au gouvernement de la CAQ pour trouver des solutions concrètes à l'amélioration des conditions de travail de nos membres. Ils accusent un retard de 35,8 % par rapport aux autres salariés.es du Québec, selon la plus récente étude de l'institut de la Statistique du Québec. Si le gouvernement Legault veut éviter un nouveau mouvement de grève au Québec, il devra présenter de nouvelles offres salariales qui tiennent réellement compte de l'écart salarial avec les autres employeurs et de l'inflation qui a atteint des sommets », martèle Christian Daigle, président général du SFPQ.

Rappelons que la négociation porte sur le renouvellement de la convention collective de quelque 4 000 membres du SFPQ occupant des emplois dans les ministères et organismes québécois dont le ministère des Transports (MTQ), les pépinières et dans les cuisines de prisons.

