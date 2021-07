Négociations du secteur public - La FPPC-CSQ soumettra une proposition de règlement sectoriel au personnel professionnel des cégeps

MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) est heureuse d'annoncer qu'une entente de principe sectorielle a été adoptée par les personnes déléguées des 35 syndicats affiliés à la FPPC-CSQ lors d'une assemblée extraordinaire de son conseil fédéral tenue le 29 juin dernier. Il appartiendra maintenant aux membres des syndicats affiliés de se prononcer sur cette entente de principe lors d'assemblées générales, qui se tiendront dans chacun des syndicats d'ici au mois de septembre.

Cette entente de principe inclut plusieurs gains pour le personnel professionnel affilié à la FPPC-CSQ : obtention d'un meilleur rangement salarial et d'une catégorie d'emploi distincte pour les conseillères et conseillers pédagogiques du collégial, ajout de nouvelles primes pour disponibilité et pour responsabilité, ajout de ressources professionnelles pour l'aide à la réussite et pour l'encadrement des étudiantes et étudiants à besoins particuliers et en situation de handicap, accès à une plus grande flexibilité d'horaire, augmentation de la contribution de l'employeur aux assurances, ajout du corps d'emploi d'analyste spécialisé en informatique au plan de classification du personnel professionnel des cégeps, création de divers comités interrondes visant à poursuivre le travail de revalorisation des emplois de professionnels dans les cégeps, etc.

Il importe de préciser que ces gains s'ajoutent à ceux qui ont été obtenus dans le cadre de la négociation intersectorielle de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui offrent des montants forfaitaires et une augmentation de salaire de 6 % sur trois ans pour l'ensemble du personnel professionnel des cégeps, ainsi que des augmentations salariales supplémentaires pour les personnes en début de carrière. En parallèle de la négociation, d'importants gains ont également été faits dans le cadre de l'équité salariale.

« Si on inclut les gains CSQ pour les professionnels par l'entremise des démarches en équité salariale, ce sont environ 75 % des membres de la FPPC-CSQ qui auront obtenu un rangement salarial supérieur, en plus des augmentations de salaire et des primes consenties dans le cadre de la négociation », déclare Éric Cyr, président de la FPPC-CSQ.

« Cette entente, si elle est entérinée par les membres, deviendra une étape importante dans le processus entamé par la FPPC-CSQ, il y a quelques années, pour revaloriser les emplois du personnel professionnel des cégeps. De plus, les comités interrondes prévus dans l'entente devraient nous permettre d'aller encore plus loin afin d'adapter la convention collective et d'actualiser le plan de classification pour mieux refléter l'expertise et la contribution du personnel professionnel dans les cégeps et dans les centres collégiaux de transfert technologique (CCTT) », ajoute-t-il.

Les résultats de la consultation des membres des syndicats affiliés à la FPPC-CSQ en assemblées syndicales seront connus le 30 septembre 2021.

La Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) représente les deux tiers du personnel professionnel des cégeps du réseau collégial, soit plus de 1500 professionnelles et professionnels répartis dans 35 syndicats. Elle regroupe exclusivement des membres du personnel professionnel de cégep.

