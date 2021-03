Négociations du secteur public - La CSQ soumettra à son instance la nouvelle offre du gouvernement Legault pour l'éducation, les cégeps et la santé

QUÉBEC, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - Représentant près de 125 000 membres œuvrant en éducation, dans les cégeps et en santé, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) annonce qu'elle soumettra à son instance de négociation la récente offre du gouvernement Legault pour les 550 000 travailleuses et travailleurs du secteur public.

Le conseil général des négociations de la CSQ se tiendra le 1er avril et se positionnera sur le contenu de l'offre qui, à sa première lecture, apparaît nettement insuffisant pour régler les nombreux problèmes vécus par les membres du personnel dans les établissements scolaires, les cégeps et les établissements de santé. La Centrale n'émettra pas de commentaires d'ici là.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

