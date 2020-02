Négociations du secteur public - La CSQ rappelle à la CAQ qu'il est temps de prendre soin des gens qui prennent soin des gens!

« Le personnel en éducation et en santé prend soin du monde. C'est sa mission quotidienne. Concrètement, ce sont 1,2 million d'élèves, 172 000 étudiantes et étudiants du collégial et des millions de patients en santé qui méritent d'être traités avec dignité. Depuis trop longtemps, on nous demande de faire plus avec moins. Ce qu'on veut, c'est faire mieux! Les problèmes d'attraction et de rétention du personnel en éducation et en santé sont réels et entraînent chaque jour des conséquences directes sur la qualité des services, qui est plus détériorée que jamais. Plutôt que d'ajouter de l'huile sur le feu avec des offres insultantes, sous l'inflation, le gouvernement de la CAQ doit donner le coup de barre que les citoyens méritent pour de meilleurs services. Les présentes négociations du secteur public donnent l'occasion de mettre fin une fois pour toutes à l'austérité et d'investir dans le personnel pour qu'on prenne soin des gens! », a mentionné Sonia Ethier, présidente de la CSQ.