Négociations du secteur public - La CSQ annonce la conclusion d'une proposition de règlement global pour ses 125 000 membres

MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Représentant près de 125 000 membres du personnel œuvrant dans les établissements scolaires, de santé ainsi que dans les cégeps, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) annonce la conclusion d'une proposition de règlement global avec le Conseil du trésor portant notamment sur la rémunération, les régimes de retraite et les disparités régionales.

Les membres de la CSQ, qui se mobilisent depuis près de 2 ans, ont été les premiers à entreprendre des mouvements de grève au cours de la présente négociation. Le conseil général des négociations (CGN) confirme que les avancées significatives qui ont été réalisées aux différentes tables de négociation justifient de soumettre la proposition à l'approbation de ses membres. Entre autres, le projet de règlement proposé par le gouvernement respecte la demande de la CSQ déposée en mai 2020 concernant une augmentation salariale générale de 6 % sur 3 ans, tout en accordant une attention particulière à l'amélioration de la rémunération pour les plus bas salariés. D'ici la fin du mois de septembre, la CSQ, ses fédérations et ses syndicats affiliés entendent soumettre aux assemblées générales la proposition d'entente avec le gouvernement.

Cette proposition globale intersectorielle entre la CSQ et le Conseil du trésor vient s'ajouter aux propositions spécifiques (dites « sectorielles ») obtenues au cours des derniers jours par la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation (FPPE-CSQ), la Fédération des enseignantes et des enseignants de cégep (FEC-CSQ), la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ), la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) et la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ).

Concernant les négociations pour le personnel des commissions scolaires crie et Kativik, la CSQ confirme que la proposition prévoit également une poursuite des négociations au regard de la spécificité des enjeux touchant ces tables de négociation.

Par souci d'informer ses membres en priorité, la CSQ n'émettra pas d'autres commentaires.

La CSQ représente plus de 206 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

