Négociations du secteur public - L'APTS est parvenue à une hypothèse d'entente de principe à la table sectorielle

QUÉBEC, le 24 déc. 2023 /CNW/ - Au terme d'une nuit de travaux intensifs à la table de négociation sectorielle, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) est parvenue à une hypothèse d'entente de principe avec le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) concernant les conditions d'exercice de ses 65 000 membres.

« Depuis un peu plus d'un an, nous travaillons d'arrache-pied pour obtenir une amélioration des conditions d'exercice et de pratique des professionnel•le•s et des technicien•ne•s membres de l'APTS ainsi qu'une meilleure reconnaissance de leur expertise afin de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre et la surcharge de travail dans notre réseau public. Les gains obtenus aujourd'hui permettraient des avancées en ce sens et favoriseraient l'attraction et la rétention au sein de nos 108 titres d'emploi », a déclaré Robert Comeau, président de l'APTS.

Malgré cette hypothèse d'entente, le problème reste entier en ce qui a trait aux enjeux de table centrale. Notamment, les enjeux salariaux devront être réglés afin d'éviter une grève générale illimitée du Front commun en début d'année 2024.

Lorsqu'une hypothèse d'entente aura aussi été obtenue à la table centrale, le conseil général de l'APTS devra décider si cela constitue bel et bien une entente de principe avant de la soumettre au vote des membres en assemblée générale.

