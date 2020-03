Négociations du secteur public - Agissons maintenant pour tous

MONTRÉAL, le 19 mars 2020 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) informe les médias de la déclaration suivante de sa présidente :

Depuis les derniers jours, le gouvernement du Québec a adopté une série de mesures extraordinaires dans l'objectif d'assurer une lutte de tous les instants contre le coronavirus (COVID-19), dans le contexte de la crise qui sévit.

Comme nous nous sommes engagés dimanche dernier, la CSQ souhaite travailler étroitement avec le gouvernement afin d'identifier des mesures pouvant être mises de l'avant pour assurer aux travailleuses et aux travailleurs qu'ils puissent bénéficier des meilleures conditions de travail dans ce combat important à mener, particulièrement en matière de santé et de sécurité.

Nous réaffirmons notre volonté de collaborer avec le gouvernement pour faire en sorte que nos travailleuses et nos travailleurs soient soutenus par des mesures fortes et concrètes, capables de les appuyer au quotidien. Conséquemment, nous tendons la main au Conseil du trésor afin de négocier avec lui, dès que possible, des dispositions temporaires permettant de reporter les négociations des conventions collectives du secteur public après la crise.

Le contexte que nous vivons nous impose d'être plus responsables que jamais. Dans les circonstances, nous considérons qu'il n'y a pas d'urgence à négocier le renouvellement des conventions collectives du secteur public. Alors que nous connaissons une crise de santé publique sans précédent, il nous semble inapproprié de discuter et de signer des ententes qui lieraient des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs pour les trois prochaines années. Le personnel sur le terrain ainsi que leurs représentantes et leurs représentants syndicaux veulent consacrer leur tête et leur cœur afin que nous puissions aller au bout de la crise du coronavirus le plus rapidement possible. Démontrons-leur notre solidarité.

Il en va de notre responsabilité collective. Agissons maintenant.

Sonia Ethier, présidente de la CSQ

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

