Négociations des intervenantes en petite enfance en CPE et en milieu familial régi et subventionné - Toujours sans offres du gouvernement, les syndicats affiliés à la FIPEQ-CSQ intensifient les actions de mobilisation afin de pouvoir négocier réellement dès maintenant

MONTRÉAL, le 27 mars 2024 /CNW/ - Devant le refus du gouvernement de s'engager à négocier sérieusement, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) annonce l'intensification de la mobilisation au courant des semaines à venir afin de signifier notre volonté de recevoir une première offre et de faire progresser les discussions aux tables. Rappelons que les ententes de travail sont échues depuis bientôt un an, soit au 31 mars, et que la FIPEQ-CSQ a déposé ses revendications en septembre 2023. Les rencontres aux tables se font très rares et rien ne justifie une telle lenteur dans le processus de renouvellement des ententes collectives.

Secteur CPE

Du côté des intervenantes en centre de la petite enfance (CPE), aucune rencontre n'est prévue depuis la dernière qui s'est tenue le 25 mars, malgré les demandes répétées de la FIPEQ-CSQ pour instaurer un calendrier de rencontres de négociation. Devant ce manque d'engagement flagrant, la FIPEQ-CSQ confirme qu'elle se prépare à aller chercher un mandat pour mettre en œuvre des moyens de pression lourds si aucune première offre n'est déposée d'ici un mois. Pour la fédération, il est inconcevable de voir les discussions avancer avec une telle lenteur, et nous continuons de croire que malheureusement, les moyens de pression lourds sont les seuls leviers qui font réellement bouger les choses.

Secteur RSE

Au niveau du secteur des responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné, les rencontres se font également rares, quoiqu'un peu plus fréquentes qu'à la table CPE. Pourtant, aucun dépôt gouvernemental ne pointe à l'horizon. Plus de six mois se sont écoulés depuis le dépôt de notre cahier de revendications syndicales et neuf rencontres ont servi à les expliquer. Il est également incompréhensible de constater l'absence d'une première offre du gouvernement. Les RSE, qui subissent d'ailleurs de gros impacts financiers en raison de la hausse du coût du panier d'épicerie, méritent de voir les discussions progresser et une nouvelle entente se concrétiser.

Citation

« Nous sommes très déçues du déroulement actuel des négociations, nous ne comprenons absolument pas pourquoi le gouvernement ne démontre pas plus d'engagements à négocier et trouver des ententes avec les intervenantes en petite enfance. Faut-il rappeler qu'il y a actuellement une pénurie d'intervenantes et que les poussées inflationnistes ont mis beaucoup de pression sur les intervenantes en petite enfance ? Notre demande est pourtant simple : nous voulons une première offre du gouvernement et un échange sérieux afin de trouver une entente. Si l'on se fie aux derniers mois et à notre situation actuelle, force est de constater qu'il semble être nécessaire d'aller jusqu'à des moyens comme la grève pour que le gouvernement se décide à négocier sérieusement », affirme Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 11 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

Twitter : @fipeq_csq

SOURCE Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

Renseignements: Alicia Dufour, Conseillère aux communications, Cellulaire : 514 219-3059, Courriel : [email protected]