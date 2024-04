Négociations des intervenantes en petite enfance en CPE et en milieu familial régi et subventionné - La FIPEQ-CSQ souligne une année sans entente de travail et dénonce la lenteur des négociations

MONTRÉAL, le 6 avril 2024 /CNW/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) et ses syndicats affiliés d'intervenantes qui œuvrent dans les centres de la petite enfance (CPE) se rassemblent dans différentes régions du Québec afin de souligner une année complète sans entente de travail et, surtout, la lenteur extrême du processus de renouvellement de celle-ci. N'ayant toujours pas obtenu de première offre de la part du gouvernement plus de six mois après que nous ayons déposé nos demandes, les intervenantes se réuniront sous le thème « Des négos qui s'éTIREnt » dans différentes cabanes à sucre ou lors d'activités à thématique d'érable. La FIPEQ-CSQ compte rassembler plusieurs centaines d'intervenantes en CPE au sein de quatre régions du Québec : Montréal, Québec, Abitibi-Témiscamingue et Estrie.

Les intervenantes en petite enfance en CPE ont commencé à se mobiliser devant le désengagement du gouvernement à faire progresser les négociations. La FIPEQ-CSQ a annoncé le 27 mars dernier son intention de se prévaloir de mandats de grève si aucune offre n'est déposée lors du prochain mois. À l'heure actuelle, le comité de négociation CPE n'a malheureusement aucune rencontre de planifiée au courant des prochaines semaines. La FIPEQ-CSQ souhaite ainsi rappeler au gouvernement son devoir de négocier avec les parties syndicales représentant les intervenantes en petite enfance.

La FIPEQ-CSQ demande au gouvernement de s'engager à négocier et ainsi démontrer l'importance qu'il accorde aux intervenantes qui accompagnent les tout-petits au quotidien.

Disponibilité médiatique de la présidente de la FIPEQ-CSQ

La présidente de la FIPEQ-CSQ, Valérie Grenon, sera présente au rassemblement de Québec au CPE de la Chaudière, situé au 838, rue Taniata, à Lévis, de 10 h à 11 h.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 11 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

