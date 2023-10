Négociations des enseignants - La FSE-CSQ et l'APEQ-QPAT procèderont à un nouveau dépôt sectoriel recentré

QUÉBEC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Dans l'objectif de faire avancer les pourparlers à leur table sectorielle et de témoigner de leur bonne foi dans le processus de négociation en cours, le conseil fédéral de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et l'Association provinciale des enseignantes et des enseignants du Québec (APEQ-QPAT) ont voté en faveur d'un nouveau dépôt de leurs demandes sectorielles, recentrées vers le cœur de leurs priorités. Celles-ci sont la composition de la classe, l'allègement de la tâche et l'amélioration des conditions de travail.

« Nous avons fait cet exercice à la hauteur de ce qui nous a été présenté à nos tables, dans le but de donner toutes les chances possibles aux négociations. La présidente du Conseil du trésor nous dit avoir procédé à l'élagage des demandes patronales aux tables sectorielles. C'est sans compter que le gouvernement a également mis sur pied une table dite prioritaire, où il n'a rien élagué des nombreuses demandes qui s'y retrouvent, notamment sur l'organisation du travail. De plus, le gouvernement a conservé des éléments retirés du dépôt sectoriel en les inscrivant dans le projet de loi 23, là où nous ne pouvons même pas les négocier. Le travail est fait de notre côté, mais il en reste encore beaucoup à faire du côté du gouvernement. La balle est clairement dans son camp et nous lui tendons la main en ce sens », ont fait savoir Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ, et Steven LeSueur, président de l'APEQ-QPAT.

Rappelons que la FSE-CSQ et l'APEQ-QPAT sont membres du Front commun, qui détient un mandat de grève générale illimitée à la hauteur de 95 %. Ainsi, le personnel enseignant représenté par la FSE-CSQ et l'APEQ-QPAT sera en grève en début de journée le 6 novembre prochain.

Profil

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) regroupe 34 syndicats représentant plus de 87 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et négocie en cartel avec l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT), qui représente les 8 000 enseignantes et enseignants des commissions scolaires anglophones du Québec. Ensemble, la FSE-CSQ et l'APEQ-QPAT représentent 95 000 enseignantes et enseignants membres du Front commun.

SOURCE Fédération des syndicats de l'enseignement (CSQ)

Renseignements: Sylvie Lemieux, attachée de presse de la FSE-CSQ, 418 563-7193, [email protected]; Julie Montpetit, conseillère en communications de l'APEQ, 514 249-9653, [email protected]