Négociations dans le secteur public - Les déléguées de la FIQ et de la FIQP entérinent la proposition d'entente globale

SAINT-HYACINTHE, QC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ est fière d'annoncer que les déléguées de la FIQ et de la FIQ | Secteur privé (FIQP) ont entériné, lors d'un conseil national virtuel, la proposition d'entente globale survenue avec le gouvernement du Québec. Elle met en place les nouveaux jalons vers une plus grande valorisation des professions de soins, grâce à une bonification majeure de la rémunération globale pour l'ensemble des infirmières, des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes et des perfusionnistes cliniques. À terme, la proposition d'entente offrira une plus grande stabilité, un pas de plus vers une meilleure reconnaissance salariale, en plus de servir de levier pour agir directement sur la grave pénurie de professionnelles en soins dans le réseau de la santé.

« Notre entente de principe contient des bénéfices sans précédent, tant au plan des conditions de travail que de la rémunération. Ainsi, les gains au plan de la rémunération globale incluent le 6 % d'augmentation salariale, de même qu'une prime FIQ de 3,5 %, en plus d'une reconnaissance plus large des heures travaillées pour atteindre l'objectif entre 11,5 % et 12,5 %. À ces gains s'ajoutent d'autres bonifications financières incluses dans le sectoriel. Nos demandes étaient ambitieuses dans le contexte actuel, mais essentielles à la reconnaissance de l'expertise de nos membres.

C'est majeur pour nos membres, dont la majorité sont des femmes, car elles réclamaient depuis des années une plus grande valorisation de la profession. Sans leur mobilisation, jamais nous n'aurions pu obtenir ces améliorations significatives à leurs conditions de travail. Maintenant, nous disposons de mesures structurantes pour amorcer la reconstruction des équipes, agir sur l'attraction des jeunes dans la profession et assurer la continuité des soins et des services essentiels à la population. Sur les disparités régionales, nous avons enfin de nouvelles mesures, malgré que la partie patronale a longtemps résisté à aborder les problématiques vécues sur le terrain. »

Nancy Bédard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ

La suite

Le contenu de l'entente de principe globale entérinée par les déléguées de la FIQ et de la FIQP sera présenté aux membres lors d'assemblées générales locales qui se tiendront au cours des prochaines semaines.

Les 76 000 membres pourront ensuite se prononcer sur l'entente de principe dans le cadre d'un vote référendaire électronique, les 4 et 5 août 2021.

À propos de la FIQ et la FIQP

La FIQ et la FIQP comptent plus de 76 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Nous sommes une organisation féministe, composées à près de 90 % de femmes, vouées à la défense de leurs membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements: Source : Liliane Côté, Relations de presse, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, 418 953-3025, [email protected]

Liens connexes

http://www.fiqsante.qc.ca/