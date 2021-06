Négociations dans le secteur public - L'APTS présentera une proposition de règlement à son conseil général

MONTRÉAL, le 25 juin 2021 /CNW Telbec/ - Après 18 mois de pourparlers et quatre journées de grève générale les 7, 8, 21 et 22 juin, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) annonce avoir obtenu une offre patronale globale de la part du Conseil du trésor, qui porte sur les salaires et les conditions de travail mais ne répond pas aux attentes formulées par l'organisation syndicale représentant la majorité des professionnel·le·s et des technicien·ne·s du réseau de la santé et des services sociaux.

« Dans cette négociation, l'objectif premier de l'APTS est d'obtenir des conditions de travail à la hauteur de l'expertise du personnel professionnel et technique, composé à 86 % de femmes, pour mettre fin à la pénurie de main-d'œuvre et à la surcharge de travail. Cette proposition de règlement comprend des gains, certes, mais elle ne comble pas les besoins du réseau de la santé et des services sociaux. Elle ne résoudra pas la question du manque de personnel, notamment en protection de la jeunesse, qui est pourtant une priorité gouvernementale. À ce stade de la négociation, nous n'aurons d'autre choix que de faire un rapport à notre conseil général pour recommander le rejet de cette offre et continuer notre travail pour l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services à la population », a déclaré Robert Comeau, président de l'APTS par intérim.

Les modalités de l'offre patronale seront présentées à la délégation du conseil général de l'APTS au cours des prochaines semaines. L'instance déterminera alors si elle sera soumise au vote des 60 000 membres dans le cadre d'assemblées générales spéciales. D'ici là, l'APTS ne commentera pas le contenu de la proposition.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente quelque 60 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Renseignements: Merlin Trottier-Picard, Conseiller en communication et en relations médias, Cell. : 514 912-1875, [email protected]

Liens connexes

http://www.aptsq.com/