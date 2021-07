Négociations dans le secteur public - L'APTS présentera l'offre globale du gouvernement à ses membres

QUÉBEC, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Réuni·e·s en conseil général, les délégué·e·s de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont choisi de présenter l'offre globale du gouvernement à l'ensemble de leurs membres dans le cadre d'assemblées générales spéciales, mais sans en recommander l'adoption ou le rejet. La délégation trouve également qu'il manque des éléments à cette offre pour en faire une entente de principe.

« Depuis le début de cette négociation, notre objectif est d'obtenir des conditions de travail à la hauteur de l'expertise du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux afin d'améliorer l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre dans le réseau. Cela aurait eu pour effet de diminuer la surcharge de travail que nos membres subissent et d'améliorer l'accessibilité des soins et des services à la population. Mais l'offre qui est sur la table ne répond pas à ces défis. Par contre, elle comporte des avancées significatives qui méritent d'être soumises à nos 60 000 membres », a déclaré Robert Comeau, président par intérim de l'APTS.

Les détails de l'offre seront présentés au cours des prochaines semaines aux membres, qui pourront se prononcer à l'automne sur l'acceptation ou le refus de l'offre du gouvernement Legault lors d'assemblées générales spéciales.

