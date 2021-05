Négociations dans l'industrie de la construction - L'ACRGTQ poursuivra les négociations mardi

QUÉBEC, le 24 mai 2021 /CNW Telbec/ - Après une journée de négociations, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) est satisfaite de poursuivre les discussions avec l'Alliance syndicale mardi matin afin d'en venir à une entente pour le renouvellement de la convention collective du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

Aucun avis de grève n'a été transmis à la partie patronale et les travaux sur les chantiers se poursuivront mardi. L'ACRGTQ est optimiste de parvenir à une entente négociée et ainsi éviter un arrêt de travail.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

