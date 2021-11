Négociations à la STQ : Plusieurs avancées, mais aucune entente

QUÉBEC, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de la dernière journée de négociation entre la Société des traversiers du Québec (STQ) et la CSN représentant les employés non brevetés des traverses de Québec-Lévis, de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola et de Matane-Baie-Comeau-Godbout, la partie syndicale a décidé d'ajourner les négociations et ainsi poursuivre l'exercice de son droit de grève malgré les avancées importantes réalisées dans le but de finaliser une entente de principe bénéfique pour les deux parties.

La STQ s'interroge également sur la volonté réelle du syndicat d'en arriver à une entente lors de cette dernière journée de négociations puisque la CSN a émis, en début d'après-midi, un avis aux médias pour faire le point sur les négociations alors que les discussions avaient toujours lieu entre l'employeur et les représentants syndicaux.

« Nous sommes bien entendu déçus du résultat des négociations s'étant tenues hier. Lors des deux dernières séances, notre équipe de négociation a proposé plusieurs ajustements visant à régler des éléments identifiés par la partie syndicale. En plus de bonifier de façon significative les conditions salariales de nos employés, nos propositions visaient aussi à obtenir une polyvalence et une robustesse pour le service offert à notre clientèle. Nous travaillons depuis le début pour une entente gagnant-gagnant et c'est ce que nous avons mis sur la table hier », souligne Stéphane Lafaut, PDG de la STQ.

Des enjeux techniques et ciblés

Comme l'on mentionné des représentants syndicaux sur différentes tribunes depuis la semaine dernière, il ne reste que quelques enjeux ciblés et techniques à régler. La STQ comprend donc mal l'insistance de la CSN à comparer leurs bonifications salariales avec les employés brevetés. Outre certaines catégories d'emploi demandant un rattrapage pour les officiers, la majorité des employés non brevetés bénéficieront d'augmentations similaires à celles obtenues par la majorité de leurs collègues brevetés, soit entre 14 % et 17 %. Les enjeux toujours en négociation portent davantage sur des éléments précis afin d'obtenir une certaine uniformité entre les employés non brevetés des trois traverses concernées. La STQ souhaite entre autres obtenir une plus grande polyvalence de la part des employés concernés dans le but d'améliorer le service pour les clients de ces trois traverses.

Arrêt du service en cours : des milliers de clients touchés

Les négociations entre la STQ et la CSN sont donc ajournées pour le moment même si à l'heure actuelle, deux autres conventions collectives ont été entérinées par les employés de la STQ au cours des dernières semaines. Les conséquences des jours de grève maintenus par le syndicat sont significatives pour la clientèle puisqu'ils causent l'annulation complète du service aux traverses de Québec-Lévis, de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola et de Matane-Baie-Comeau-Godbout.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Simon Laboissonnière, Responsable des communications, Société des traversiers du Québec, Cellulaire: 418 508-9641, [email protected]

