Négociations à l'INSPQ : les membres de l'APTS votent pour la grève à l'unanimité

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Alors que la négociation pour le renouvellement de leur convention collective fait du surplace, les membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) du laboratoire de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) se sont prononcé•e•s à l'unanimité en faveur du déclenchement d'une grève, pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée, au moment jugé opportun.

« Les membres de l'APTS à l'INSPQ dénoncent fermement les demandes de l'employeur, qui représentent des reculs inacceptables et risquent de les pousser à chercher de meilleures conditions ailleurs. Par ce vote, il•elle•s signalent clairement à leur employeur qu'ils et elles sont prêt•e•s à se tenir debout pour défendre leurs conditions de travail », a déclaré Steve St-Onge, représentant national de l'APTS de la Capitale-Nationale.

Ce vote massif témoigne de la frustration intense du personnel -- une quarantaine de technicien•ne•s de laboratoire -- face au refus de l'INSPQ de leur accorder des conditions similaires à celles appliquées dans le réseau public de la santé et des services sociaux. À cela s'ajoute des demandes de reculs importants de la part de l'employeur, incluant notamment l'octroi du temps supplémentaire après 40 heures plutôt que 35 (comme le prévoit présentement leur convention collective et celle du réseau public), l'arrêt du paiement des congés de maladie non utilisés à la fin de l'année et le retrait du quart de travail comme élément constitutif du poste, ce qui affecterait la stabilité des horaires.

L'APTS solidaire de ses membres de l'INSPQ

Les salarié•e•s de l'INSPQ ne sont pas seul•e•s dans leur lutte. Les délégué•e•s de l'APTS, réuni•e•s en conseil général à Rivière-du-Loup le 9 octobre dernier, se sont prononcé•e•s à l'unanimité afin de soutenir leurs collègues de l'INSPQ dans leur négociation et d'être solidaires de leurs moyens de pression, pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

« Le personnel du laboratoire de l'INSPQ offre des services essentiels pour la santé publique et le bien-être de la population. Il faut lui accorder des conditions à la hauteur de son expertise. Il peut compter sur le soutien de l'APTS pour les obtenir. Partout au Québec, nos équipes sont derrière lui », ajoute Robert Comeau, président de l'APTS.

Le syndicat se tient prêt à défendre les droits et les conditions de travail de ses membres de l'INSPQ et n'exclut pas un recours à la grève si aucune avancée n'est obtenue dans les négociations.

À propos de l'APTS

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

