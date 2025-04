Négociation nationale des CPE - La CSN demande la conciliation pour trouver des voies de passage

MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - La CSN a fait une demande de conciliation pour dénouer l'impasse de la négociation des CPE. La centrale souhaite parvenir à une entente qui prévoit une bonification des conditions de travail afin de mieux faire face à l'importante pénurie de personnel qui frappe les CPE.

La demande de conciliation faite par la CSN vise à rapprocher les parties. Un conciliateur était d'ailleurs intervenu en début de négociation pour lancer les travaux. Rassemblés en instance hier, les syndicats de CPE ont fait le constat que la négociation intensive des dernières semaines avait permis de faire des avancées par rapport aux ententes des autres organisations syndicales, mais pas suffisamment pour obtenir une entente de principe. Alors que le gouvernement est ferme sur les augmentations salariales de 17,4 % sur 5 ans, la CSN cherche des moyens de bonifier la rémunération des travailleuses et ainsi mieux faire face à la pénurie de personnel dans les CPE. D'autres enjeux comme les « vacances réseau » restent aussi en discussion.

« Nos treize journées de grève ont permis de faire des avancées à la table de négociation, mais force est de constater que le gouvernement refuse d'agir activement pour freiner le manque de personnel. Nous sommes donc en mode solution avec cette demande de conciliation. Il faut absolument arriver à bonifier ce qui est sur la table pour mettre plus d'argent dans les poches des travailleuses », explique Stéphanie Vachon, représentante des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

« Avec cette demande de conciliation, on tend la main au gouvernement et on lui propose cette solution pour créer du mouvement à la table de négociation. Il ne peut pas éternellement rester les bras croisés. Les travailleuses et les parents s'attendent à mieux. Ils s'attendent à avoir un réseau de CPE qui devient un réseau de premier choix pour la relève », lance Lucie Longchamp, vice-présidente de la FSSS-CSN.

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) constitue l'organisation syndicale la plus importante dans le secteur des centres de la petite enfance (CPE) au Québec. Elle regroupe 80 % des CPE syndiqués, soit près de 13 000 travailleuses et travailleurs.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

