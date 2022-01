Négociation des conventions collectives du secteur public - L'APTS signe sa nouvelle convention collective

MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a signé ce matin sa nouvelle convention collective avec le gouvernement du Québec, qui entrera en vigueur le 30 janvier 2022. Cette signature termine un processus qui s'est étalé sur plus de deux ans, dans un contexte d'urgence sanitaire qui a démontré toute la fragilité du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et la surcharge de travail des salarié·e·s qui le tiennent à bout de bras. Ce contrat de travail couvre la période qui s'étend du 1er avril 2020 au 31 mars 2023.

« Nous n'avons jamais arrêté de revendiquer de meilleures conditions de travail pour l'ensemble des professionnel·le·s et des technicien·ne·s du RSSS. Grâce à leur mobilisation sans précédent, à l'implication constante des personnes représentantes syndicales et au travail acharné de notre personnel, nous avons amélioré leurs conditions de travail et d'exercice. Mais ce qui ressort de la pandémie, c'est surtout qu'il faudra poursuivre le travail pour faire reconnaître à sa juste valeur l'expertise de nos membres et assurer à la population des soins et des services gratuits et de qualité grâce à un réseau public accessible et humain », a déclaré le président de l'APTS, Robert Comeau, à la sortie des bureaux du Conseil du Trésor à Montréal.

L'APTS s'est battue non seulement pour ses membres, mais aussi pour l'ensemble des technicien·ne·s et des professionnel·le·s du RSSS. Les gains obtenus par l'APTS à la suite des journées de grève et de la reprise des négociations à l'automne ont bonifié les conditions de travail dans tous les établissements du RSSS, même après que d'autres organisations syndicales aient entériné leur entente de principe, voire signé leur nouvelle convention collective. C'est entre autres le cas de la conversion de prime en congé pour les intervenant·e·s en centre jeunesse ou de l'ajout des montants forfaitaires pour le personnel des laboratoires et du domaine de l'imagerie médicale.

« Cette négociation est désormais derrière nous. Nous devons maintenant préparer le prochain cycle, qui débutera cet automne, avec le dépôt de nos demandes au gouvernement du Québec au mois d'octobre. Encore une fois, l'APTS misera sur la reconnaissance et la valorisation de la totalité des titres d'emploi qu'elle représente et qui se trouvent dans tous les secteurs du RSSS. Cette diversité est notre force, et c'est lorsque nous sommes ensemble que nous obtenons le plus de gains pour le personnel professionnel et technique », a conclu Robert Comeau.

Dans les prochains jours, l'APTS fera parvenir à ses membres les diverses modalités de la mise en application de la convention, dont celles concernant les versements des différents montants forfaitaires ainsi que de la rétroactivité salariale.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente quelque 60 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

