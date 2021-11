Négociation des conventions collectives du secteur public - À bout de patience, l'APTS interrompt son congrès pour manifester

La délégation de l'APTS est exaspérée par le peu d'empressement du gouvernement à donner des mandats à l'équipe de négociation patronale pour enfin dénouer l'impasse à la table de négociation. « Au printemps 2020, le gouvernement affirmait qu'il avait bon espoir d'en arriver rapidement à une entente négociée pour le renouvellement de notre convention collective. Plus d'un an et demi plus tard, notre négociation traîne en longueur. Le gouvernement n'aura que lui-même à blâmer si les problèmes d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre continuent de s'aggraver pour le personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux » a averti Robert Comeau.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente quelque 60 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

