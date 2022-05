Négociation des conventions collectives des secteurs public et parapublic - L'APTS et la FSSS-CSN concluent un protocole de solidarité

MONTRÉAL, le 25 mai 2022 /CNW Telbec/ - En vue des prochaines négociations des conventions collectives des secteurs public et parapublic, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et la Fédération de la santé et des services sociaux affiliée à la CSN (FSSS-CSN) ont convenu d'un protocole de solidarité pour travailler ensemble, notamment sur des enjeux sectoriels communs aux deux organisations.

« La prochaine négociation de nos conventions collectives sera cruciale pour le réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). Face à un gouvernement qui n'a pas hésité à pratiquer la politique de la division lors de la dernière ronde de négociations, et avec une série de réformes annoncée par le ministre Christian Dubé, il est impératif de démontrer un front uni parmi les travailleurs et les travailleuses du réseau. Il en va non seulement de l'amélioration des conditions de travail des salarié·e·s, mais aussi de l'accessibilité et de la qualité des services offerts à la population du Québec », ont déclaré les présidents des deux organisations, Réjean Leclerc (FSSS-CSN) et Robert Comeau (APTS).

L'APTS et la FSSS-CSN ont aussi convenu de maintenir la porte ouverte à d'autres organisations du RSSS qui voudraient les rejoindre afin de créer le front le plus large possible.

Pacte de non-maraudage

Avec ce protocole, les deux organisations syndicales s'engagent à n'entreprendre aucune activité de maraudage entre elles ni à soutenir de quelque manière que ce soit des activités de ce genre qui viseraient une des deux organisations.

« Il est temps de mettre fin aux guerres intestines qui ne profitent en fin de compte qu'au gouvernement de la CAQ. Un maraudage ne favorise pas la solidarité et la cohésion syndicales nécessaires au déroulement d'une négociation. Les membres du RSSS ont tout à gagner à travailler ensemble, quelle que soit l'organisation qui les représente », ont conclu les présidents des deux organisations.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

