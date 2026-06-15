Négociation des cols bleus de Vaudreuil-Dorion - Grève des cols bleus le 26 juin

VAUDREUIL-DORION, QC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Les cols bleus de la ville de Vaudreuil-Dorion exerceront une première journée de grève le 26 juin, à moins qu'une entente n'intervienne d'ici là. Le débrayage vise à convaincre la ville de bonifier son offre salariale. L'offre actuelle ne permet pas aux employé-es municipaux de maintenir leur pouvoir d'achat alors que l'inflation reste forte.

Sans convention collective depuis le 1er janvier 2025, les 120 cols bleus de Vaudreuil-Dorion souhaitent que cette intensification de la mobilisation mène à une entente sur la question salariale. La ville offre actuellement 16 % sur 5 ans alors que le Syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion (SMTTVD-CSN) demande 22 % sur 5 ans. Le syndicat a déposé ce matin un avis de grève pour un débrayage prévu le 26 juin prochain. Rappelons qu'il détient déjà un mandat pour une banque de cinq jours de grève.

« Ce matin, nous n'avons pas eu d'autre choix que de déposer un avis de grève. Nous devons utiliser ce moyen de pression ultime pour que la ville comprenne enfin qu'elle doit en mettre plus sur la table. Nous voulons éviter les impacts sur la population, mais nous voulons aussi améliorer nos conditions pour pouvoir résider dans la ville qu'on dessert et continuer d'y donner de bons services », explique le président du SMTTVD-CSN, Clayton West.

« La Ville de Vaudreuil-Dorion peut encore éviter la grève. Elle doit retourner à la table et bonifier ses offres pour mieux reconnaitre le travail de celles et ceux qui fournissent des services à la population au quotidien. Les salarié-es ont rejeté à l'unanimité l'offre salariale de l'employeur. Il ne peut donc pas rester les bras croisés : il est temps de régler ! », poursuit la vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Josée Dubé.

« Faire la grève, ce n'est jamais une décision qu'on prend à la légère. Mais quand rien ne bouge, il faut accentuer la pression. Les 120 cols bleus de Vaudreuil-Dorion sont prêts à se faire respecter et ils peuvent compter sur notre soutien », de conclure la vice-présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN, Annick Primeau.

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui concernent de près la société québécoise. Elle rassemble plus de 1600 syndicats et quelque 350 000 travailleuses et travailleurs, lesquels sont réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, et sur une base régionale dans 13 conseils centraux, avec près de 30 points de service au Québec et au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Hubert Forcier, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 209-3311, Courriel : [email protected]